Zielgerichtete Verkaufsaktion steigert Absatz und stärkt Kundenbindung: WD-40® Company Limited startet mit unterstützender Fachhandelsaktion ins Geschäftsjahr 2025/2026

Bad Homburg, 18. November 2025 – WD-40 Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland, startet das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einer gezielten Prämienaktion für den Fachhandel. Mit attraktiven Zugaben unterstützt das Unternehmen Händler dabei, Produkte wirkungsvoll zu präsentieren und Kunden gezielt anzusprechen. Die Aktion zielt darauf ab, den Absatz zu steigern, die Markenbindung zu stärken und die Sichtbarkeit zu erhöhen.​

Drei Prämien – drei starke Impulse für den Fachhandel​

WD-40® Handtuch:​

Ob in der Werkstatt, unterwegs oder nach einem langen Arbeitstag – das hochwertige Handtuch überzeugt durch weiche, saugfähige Qualität und schnelles Trocknen. Es ist robust im täglichen Einsatz und zugleich ideal für entspannte Momente nach Feierabend.​

WD-40® Modellauto:​

Ein Must-have für Fans und Sammler: der detailgetreue VW-Bus im Maßstab 1:25 im ikonischen WD-40® Design. Das Modell steht für die langjährige Markenwelt und setzt ein nostalgisches Highlight auf jedem Schreibtisch oder Werkstattregal.​

WD-40® Dosenhalter:​

Exklusiv für diese Aktion entwickelt, kombiniert der magnetische Dosenhalter praktische Funktion mit markantem Markenauftritt. Er hält WD-40® Dosen sicher an jeder metallischen Oberfläche und sorgt für Ordnung sowie sofortigen Zugriff im Arbeitsalltag.​

​

​Markenstärke als Verkaufsförderung nutzen​

Mit den Zugaben nutzt die WD-40 Company ihre außergewöhnlich hohe Markenbekanntheit – im Fachhandel bei rund 99* Prozent – gezielt zur Verkaufsförderung. Die kostenfreien Prämien fungieren als bewährtes Rausverkaufsmittel, unterstützen Handelspartner beim Abverkauf und steigern gleichzeitig die Sichtbarkeit der Marke am Point of Sale.​

„Wir möchten unseren Fachhandelspartnern praxisnahe Tools an die Hand geben, die den Verkauf erleichtern, die Präsentation aufwerten und Begeisterung für die Marke schaffen“, erklärt die WD-40® Company Limited. „So profitieren Handel und Endkunden gleichermaßen von unserer Markenstärke und einer aufmerksamkeitsstarken Platzierung im Verkaufsumfeld.“​

​Verfügbarkeit​

Die Prämien sind beim Kauf von 24 Dosen WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw® oder WD-40® Flexible® kostenlos erhältlich – solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhalten Händler direkt über ihren WD-40® Key Account Manager.

Über die WD-40® Company Limited​

​Die WD-40 ® Company Limited ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 ® Company Limited werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 ® Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft ihre Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle @wd40dach.

​