WiWi-Talents-Hochbegabtenprogramm: Start in die 36. Runde

Studiere nde der Wirtschaftswissenschaften und angrenzender Fachbereiche im deutschsprachigen Raum können sich bis zum 15. November 2022 für die 36. Runde des Hochbegabtenprogramms WiWi-Talents bewerben und sich einen Platz im WiWi-Talents Book sichern.

Jeder Studierende steht vor demselben Problem: Eben noch sitzt man brütend vor der Klausur im Vorlesungssaal, schreibt ehrgeizig an seiner Bachelor- oder Masterarbeit, hält stolz das soeben erworbene Hochschulzeugnis in den Händen. Im nächsten Moment stellt man ernüchternd fest, dass der Einstieg ins Berufsleben selbst bei einem sehr guten Abschluss alles andere als einfach ist. Um seinen Weg in den Beruf zu finden, lautet die Devise: sich rechtzeitig seinen Weg zurechtlegen, frühzeitig Kontakte knüpfen und mit den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen aus der Masse an Mitbewerbenden und Suchenden herausstechen.

Voraussetzung für die Teilnahme sind eine Immatrikulation in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, herausragende Leistungen innerhalb des Studiums, soziales und gesellschaftliches Engagement, Praxis- und Auslandserfahrungen, eine zielorientierte Zukunfts- und Karriereplanung sowie ein Gutachten eines Professors oder Professorin.

Diejenigen, die überzeugen und in das Hochbegabtenprogramm aufgenommen werden, können sich freuen: Sie gehören zu den besten und talentiertesten Studierenden des Halbjahres und werden mit einer Urkunde als WiWi-Talent ausgezeichnet. Anschließend winkt die Aufnahme in das WiWi-Talents Book, in dem die Nachwuchskräfte mit ihren herausragenden Fähigkeiten und Referenzen präsentiert werden. Das Buch soll anschließend Personalentscheidern in rund 500 führenden Unternehmen zugehen.

Die Bewerbungsphase für die aktuelle 36. Runde läuft bis zum 15. November 2022. Weitere Informationen unter: www.wiwi-talents.net.

Förderer: Deloitte, Allianz, Goldbeck, Sparkassen Rating und Risikosysteme, wts und CareerGuide24