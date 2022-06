Wird 1V-LSD in Deutschland illegalisiert?

Juni 2022

Laut einem der beliebtesten Großhändler soll das noch legale 1V-LSD von den Gesetzgeber bald illegalisiert werden. Unklar ist bisher jedoch, ob diese Information der Wahrheit entspricht.

Sehr viele Drogen, insbesondere die, die den Betäubungs- und Rauschmitteln zuzuordnen sind, sind in Deutschland verboten. Es gibt aber auch Formen, die legal sind. Diese werden aber oft nach einiger Zeit illegalisiert. LSD (die Abkürzung für Lysergsäurediethylamid) ist eine Substanz, die definitiv verboten ist. Jedoch war bisher 1V-LSD legal. Dabei handelt es sich um eine im Labor hergestellte Substanz, die chemisch dem LSD sehr ähnelt. Da es offiziell als Forschungschemikalie gilt, kan man es legal in Onlineshops erwerben. LSD an sich kommt in natürlicher Form vor allem in Pilzen mit dem Namen Mutterkorn vor, die besonders Roggen und einige Gräsersorten befallen. 1V-LSD ist die chemische Form davon. Bisher war es bei einigen Internetshops zu erhalten.

Diese sollen nun aber die Information erhalten haben, dass der Gesetzgeber plane, auch diese Substanz dem NpSG, das heißt dem „Neue-psychoaktive-Substanzen-Gesetz“ unterzuordnen. Dies würde bedeuten, dass es illegal werden würde. Hinzu kommt das Problem, dass die Hersteller nicht erwartet hätten, dass es so schnell zur Illegalisierung kommen könnte. Deshalb wäre es nicht absehbar, wie viel Zeit die Entwicklung einer neuen Substanz in Anspruch nehmen würde. Diese wäre dann wieder legal, so lange, bis man sie ebenfalls unter dieses Gesetz ordnen würde. Denn in der Vergangenheit ist dies schon mehrfach der Fall gewesen. Die Substanzen 1P-LSD und 1cP-LSD wurden ebenfalls verboten, allerdings waren sie nach dem Verbot noch für ungefähr zwei Jahre legal zu erwerben. Aufgrund dessen, dass LSD nun bereits drei mal etwas verändert wurde und so als Chemikalie verkauft werden konnte, sind die Hersteller mit dem Problem konfrontiert, dass sie die Substanz nun abermals chemisch verändern müssen. Die psychodelische Wirkung, die man von dem natürlichen LSD kennt, soll aber erhalten bleiben. Vom Gesetzgeber her gab es jedoch noch keine Angaben zu dieser Angelegenheit, sodass abzuwarten bleibt, wie sich die Umstände entwickeln werden.

