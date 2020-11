Winterurlaub 2020 in der Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee

Bernau am Chiemsee liegt inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes in unmittelbarer Nähe zur deutsch-österreichischen Grenze. Für Erholungsurlauber ist das Chiemgau mit den vielen unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugshighlights auch in den Wintermonaten ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Das beeindruckende winterliche Bergpanorama rund um den Chiemsee mit den Alpen und den idyllischen Orten und Sehenswürdigkeiten lässt die Herzen der Winterurlauber höher schlagen.

In der familiengeführten Pension Alter Wirt in Bernau werden die Gäste während Ihres Winterurlaubs im Chiemgau mit kulinarisch regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die ungezwungene, lockere Atmosphäre in der Pension Alter Wirt im Chiemgau lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Landschaft direkt am Chiemsee.

Winterurlaub in Bayern während der Corona Pandemie

Die gesunde Natur des Chiemsee bietet für jeden Platz. Das stärkt Ihre Gesundheit und sie brauchen keine Angst vor Menschenmassen zu haben. Hier zwischen Bergen und am See ist genug Raum zum Wandern und Radfahren oder einfach nur die Seele baumeln lassen.

Wir werden unser möglichstes tun, um Ihnen auch in diesen turbulenten Pandemie Zeiten einen möglichst unbeschwerten und erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wintersport im Chiemgau und Österreich in unmittelbarer Umgebung

Zahlreiche Wintersportgebiete in der unmittelbaren Umgebung laden zum Skifahren, Snowboarden und Langlaufen ein. Die Langlauf- und Biathlonhochburg Ruhpolding liegt nur rund 30 Autominuten von Bernau entfernt. Zu den nahgelegenen Skigebieten zählen unter anderem die Kampenwand, die Steinplatte sowie die Skiregion Kössen in Österreich. Diese sind mit dem PKW schnell zu erreichen. Die Fahrzeit beträgt lediglich rund 20 – 30 Minuten.

Winterangebote Pension Alter Wirt Bernau

Das Hotel Alter Wirt in Bernau bietet ganzjährig diverse Angebote passend zu den jeweiligen Jahreszeiten. Auch in der kalten Jahreszeit bieten wir individuelle Angebote für Wintersportler und Winterurlauber im Chiemgau an. Erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub im wunderschönen Chiemgau, eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter www.alter-wirt-bernau.de. Gerne können Sie auf direkt anfragen, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Zimmerausstattung Pension Alter Wirt Bernau

Unsere gemütlichen Gästezimmer sind alle im bayrischen Stil mit handbemalten, bayerischen Bauernmöbeln ausgestattet. Zudem verfügen die Zimmer über Dusche/WC, Flachbildfernsehen, Telefon und kostenlosem WLAN. Darüber hinaus können unsere Gäste die Wellness- und Beautyangebote im Hotel Bonnschlössl (nur wenige Gehminuten entfernt) nutzen. Gerade in den Wintermonaten bei kühlen Temperaturen kann man hier die Seele baumeln lassen.

Weitere Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung

Im Chiemsee-Alpenland zwischen Inntal und Mangfalltal mit angrenzendem Wendelstein, zwischen Wasserburger und Rosenheimer Land und natürlich um den Chiemsee mit angrenzendem Chiemgau gibt es jeden Tag Neues zu entdecken. Sie haben die Möglichkeit für ausgedehnte Wander-, Berg- oder Klettertouren. Hierzu bieten sich der Hochfelln, der Rauschberg, die Kampenwand oder auch der Watzmann in unmittelbarer Nähe an, aber auch der Kehlstein und der Wendelstein im Berchtesgadener Land. Sie werden den atemberaubenden Ausblick nicht so schnell vergessen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Museen und Ausstellungen zu erkunden.

Bernau verfügt über eine eigene Autobahnauffahrt zur A8, sodass sich auch Tagestouren z.B. nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) anbieten.

Lage Hotel Alter Wirt in Bernau am Chiemsee

Entdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit der bezaubernden Fraueninsel oder die Herreninsel mit dem Königschloss von König Ludwig dem II.