Winshuttle und Celonis bündeln Kräfte für eine verstärkte und schnelle Automatisierung in SAP-Umgebungen

Die Winshuttle/Celonis-Partnerschaft bietet den weltweit größten und wettbewerbsfähigsten Unternehmen tiefe SAP-Integration und branchenführende Expertise:

München – 19. März 2020 – Winshuttle, Spezialist für Daten-Management und Prozessautomatisierung, gibt die Technologieallianz mit Celonis, einem führenden Anbieter von KI-gestützter Software für Process Mining und Process Excellence, bekannt. Als Teil des Celonis Technology-Alliance-Program (TAP) wird Winshuttle Celonis-Kunden flexible und sichere SAP-Automatisierungsfunktionen bereitstellen. Die Partnerschaft soll Organisationen in die Lage versetzen, schneller robuste Automatisierungslösungen zu identifizieren und zu entwickeln – und zwar ganz ohne oder nur mit wenig Programmieraufwand. Dies beschleunigt den Wertschöpfungsprozess.

„Unsere Expertise und tiefe Integration mit SAP gepaart mit dem innovativen Process Mining von Celonis bietet Kunden die einzigartige Möglichkeit, die kritischsten Prozesse zu identifizieren, darauf zu reagieren und sie ohne Programmieraufwand zu automatisieren“, erklärt Kristian Kalsing, VP of Product and Solutions bei Winshuttle. „Wir freuen uns, mit Celonis eine Partnerschaft einzugehen und so unsere Kunden dabei zu unterstützen, die enormen Produktivitätsgewinne zu erzielen, die sie sich von Process Mining und Digitalisierung erwarten.“

Celonis bietet seinen Kunden einen signifikanten Mehrwert. Organisationen können damit auf weltweiter Ebene Ineffizienzen in ganz unterschiedlichen betrieblichen Abläufen erkennen, in Echtzeit darauf reagieren, Geschäftsprozesse verbessern und kontinuierlich überprüfen, um eine optimale Unternehmensperformance sicherzustellen.

„Winshuttle und Celonis teilen eine Vision für SAP-Kunden, mit dem Ziel, ein durchlässiges und reibungsloses Geschäft zu ermöglichen, das Kosteneinsparungen in Millionenhöhe und optimierte Kundenerfahrungen mit sich bringt“, ergänzt Marc Kinast, VP Partnerships bei Celonis. „Positive Geschäftserfahrungen benötigen fundierte Geschäftsprozesse als Basis, die kontinuierlich optimiert und an neue Gegebenheiten angepasst werden. Daher wird unsere Partnerschaft mit Winshuttle auf der SAP-Plattform Früchte tragen.“