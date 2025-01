Wild Berry: Spritzig-herbe Erfrischung

Thüringer Waldquell Wild Berry komplettiert als vierte Sorte das Bittergetränkesortiment von Thüringens Markenmarktführer für alkoholfreie Getränke. Das 1,0 L PET-Mehrweggebinde sorgt für ausreichend pure Erfrischung und dient ebenso als Basis zum Mixen.

Schmalkalden, 6. Januar 2025: Thüringer Waldquell startet stark ins neue Jahr. Der Thüringer Markenmarktführer bei alkoholfreien Getränken ergänzt sein Bittergetränkesortiment um eine neue, erfrischende Variante. Ab sofort ist Thüringer Waldquell Wild Berry im 12 x 1,0 L PET Mehrweggebinde erhältlich.

„Die neue Sorte bringt frischen Wind ins Regal. Thüringer Waldquell Wild Berry ist eine spritzig-herbe Erfrischung mit frisch-fruchtigem Tonic-Beerengeschmack. Sie basiert auf unserem natürlichen Mineralwasser“, sagt Saskia Huneke, Marketingleiterin von Thüringer Waldquell. „Ob pur und gut gekühlt als belebende Erfrischung oder als Basis für kreative Mixgetränke – Wild Berry begeistert durch seine Vielseitigkeit.“

Die vierte Variante ergänzt das bisherige Bittergetränkeportfolio von Thüringer Waldquell, das bereits mit Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic überzeugt hat. Mit der Sortimentserweiterung bietet Thüringer Waldquell den Menschen in der Region mehr Geschmacksvielfalt und stärkt gleichzeitig seine Position im wachsenden Markt der Bittergetränke.

Beim Gebinde setzt Thüringer Waldquell bewusst auf die im Bittergetränkesegment fest etablierte 1,0 L PET Mehrwegflasche. Als klassische Haushaltsgröße sorgt sie beim Verbraucher für pure Erfrischung. Darüber hinaus wird das Gebinde häufig in der Gastronomie zum Mixen von Cocktails verwendet. „Mit der Einführung von Wild Berry können unsere Gastronomiepartner für ihr Bittergetränkeangebot jetzt komplett auf die regionalen Thüringer Waldquell Produkte zugreifen“, erläutert Saskia Huneke.

Die Markteinführung wird kommunikativ umfangreich begleitet. Am POS sorgen Erlebnisplatzierungen und attraktive Kastenzugaben für zusätzliche Aufmerksamkeit und generieren Impulskäufe. Darüber hinaus wird die neue Sorte Wild Berry auf den Rückenetiketten der bestehenden Bittergetränke beworben. Eine Social-Media-Kampagne auf Facebook und Instagram mit Online-Verlosungen von Probierpaketen sowie Sampling-Aktionen auf Events runden das Kommunikationspaket ab.





Über Thüringer Waldquell:

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe, einem Familienunternehmen, welches auf eine über 150-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 158 Mitarbeiter inklusive 7 Azubis. Unter den drei Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und VITA COLA werden aktuell insgesamt 53 verschiedene Getränke abgefüllt.