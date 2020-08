Where your dog feels légère – Kooperation mit HUNTER: LÉGÈRE HOTELS und LÉGÈRE EXPRESS mit Hunde-Wohlfühlecken ausgestattet

Where your dog feels légère

Hotel Collection von FIBONA mit ihren Marken LÉGÈRE HOTELS und LÉGÈRE EXPRESS integriert in Kooperation mit Hundeartikel-Hersteller HUNTER Wohlfühlecken für Hunde in ihren Gästezimmern

Hund und Herrchen können sich seit Anfang August an den Premium-Artikel von HUNTER in den LÉGÈRE HOTELS und LÉGÈRE EXPRESS erfreuen

Wiesbaden/Hamburg, im August 2020

Seit 40 Jahren begeistert Rolf Trautwein, der Inhaber von HUNTER, Zwei- und Vierbeiner auf der ganzen Welt mit Premium-Produkten und Innovationen. Herzstück des Unternehmens bildet dabei die eigene Ledermanufaktur mitten in Deutschland. Ab sofort können Hundefreunde in den LÉGÈRE HOTELS und LÉGÈRE EXPRESS Hotels der familiengeführten

FIBONA GmbH in den Genuss von HUNTER Wohlfühlecken kommen. Ausgestattet sind diese mit den hochwertigen, kratz- und stoßfesten Melamin-Näpfen Atlanta, welche dank Gummi-Aufsätzen rutschfest sind, sowie einer Napfunterlage Selection aus lebensmittelgeeignetem Silikon, welche durch einen hohen Rand das Ausbreiten von Überschwemmungen verhindert. Nach einem spannenden Tag im Trubel der Stadt empfängt das antibakterielle Hundebett Gent die Vierbeiner als kuscheliger Schlafplatz getreu dem Motto Where your dog feels légère. Auch eine kleine Überraschung für die Tiere darf natürlich nicht fehlen!

Die Kooperation mit HUNTER fügt sich ideal in die Philosophie von FIBONA ein, denn alle von dem Unternehmen errichteten Hotels haben zur Vision, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, diese miteinander zu verbinden und so Interaktionen zu schaffen. Weg vom anonymen Wohnen, hin zu Interaktion an einem besonderen Ort, lautet hierbei die Devise. Als wichtige Freunde und für viele ständige Begleiter wird natürlich auch an die vierbeinigen Weggefährten gedacht. Insgesamt wird es pro Haus fünf Zimmer mit HUNTER Wohlfühlecken geben, die den Aufenthalt für Zwei- und Vierbeiner zu einem Wohlfühlerlebnis machen. Eine Aufstockung ist bei guter Annahme nicht ausgeschlossen.

Die Unterkünfte sollen liebevoll, unkonventionell und unkompliziert als ein Stück Ruhe in der Alltagshektik dienen. LÉGÈRE HOTELS im Upscale-Segment gibt es in Bielefeld, Tuttlingen, Wiesbaden-Taunusstein, Luxemburg und demnächst Erfurt. Hotels des Midscale-Segments LÉGÈRE EXPRESS (ehemals Charly’s) in Tuttlingen, Bielefeld und Leipzig. Ein neuer Marktauftritt beider LÉGÈRE Kategorien im neuen Gewand ist für die Gäste ab September 2020 auf der neuen Webseite erlebbar: ‚We stay legere, but different‘.

Weitere Informationen unter: https://legere-hotelgroup.com/

Die FIBONA GmbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 1982 von der Familie Köllmann-Anders gegründet und entwickelt, betreibt und baut seitdem standort- und zielgruppengerechte Hotels auf eigene Rechnung.

Daraus entwickelte sich neben den Geschäftsbereichen Planen & Bauen, Events & Communications sowie Medical & Care der neue Geschäftsbereich ‚Hotel Collection‘ mit den firmeneigenen Brands ‚LÉGÈRE HOTELS‘ und ‚LÉGÈRE EXPRESS (vormals Charly’s)‘.

Zu dem Brand ‚LÉGÈRE HOTELS‘ zählen die Häuser Bielefeld, Wiesbaden-Taunusstein, Tuttlingen, Luxemburg und demnächst Erfurt. Unter dem Brand ‚LÉGÈRE EXPRESS‘ werden die Häuser in Leipzig, Tuttlingen und Bielefeld geführt. Die Geschäftsführung teilt mit, dass sich einige Entwicklungen an weiteren Standorten der Brands ‚LÉGÈRE EXPRESS‘ und ‚LÉGÈRE HOTELS‘ in der pipeline befinden.

Mit dem Geschäftsbereich Events & Communications betreibt die FIBONA GmbH, neben anderen Eventlocations, Bereiche des in Familieneigentum befindlichen Hofgut Mappen im Rheingau-Taunus-Kreis als außergewöhnlichen Veranstaltungsort.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Hamburg | Berlin