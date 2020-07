Wenn scheinbar gar nichts mehr geht – muss man einfach aus der Reihe tanzen!

Der Moderator und Coach Torsten Schröder stellt sein neues Buch vor

KÖLN. Wie soll es weitergehen, wenn sich ein seit Jahren bestehender Lebensentwurf von einem Moment zum nächsten in Nichts auflöst? Der langjährige Leistungssportler, Moderator und Coach Torsten Schröder hat diese Erfahrung gleich mehrfach in seinen Leben machen müssen – und er hat sich im Anschluss immer wieder neu erfunden, stärker und vielseitiger als je zuvor.

Sein neues Buch Aus der zweiten Reihe tanzen – Wenn Du merkst, dass Du Dich im Kreis drehst, wird es Zeit, aus der Reihe zu tanzen (Ebozon Verlag) erzählt eine sehr persönliche, authentische Geschichte über hart erarbeitete Erfolge sowie unerwartete Rückschläge – und die Kraft, die aus ihnen entstehen kann. Gleichzeitig ist diese gelungene Mischung aus Biografie und Ratgeber ein lebensnaher, inspirierender Wegweiser für alle, die ihrem Leben neuen Schwung und eine andere Richtung geben wollen.

Es ist eine Herausforderung, der sich fast jeder Mensch in seinem Leben stellen muss: Was geht noch, wenn scheinbar gar nichts mehr geht? Wie entkommt man aus der Sackgasse aus enttäuschten Erwartungen und negativem Feedback? In seinem neuen Buch verweigert sich Torsten Schröder konsequent einfachen Antworten und oberflächlichen Worthülsen wie: „Alles wird gut!“

Stattdessen geht Aus der zweiten Reihe tanzen in die Tiefe und analysiert, welche Muster und Strukturen Rückschläge und Enttäuschungen begünstigen – und wie man sie umdrehen kann. Dank einem logischen Aufbau und klarer Sprache ist das Buch gut zu lesen und der Inhalt leicht nachzuvollziehen. Dabei lässt Torsten Schröder seine Leser ganz nah an sich heran, was seinem Werk ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit gibt. Dies alles macht Aus der zweiten Reihe tanzen – Wenn Du merkst, dass Du Dich im Kreis drehst, wird es Zeit, aus der Reihe zu tanzen zum idealen Buch für alle, die von einem Lebenshilfe– und Karriereratgeber neben Motivation vor allem Substanz erwarten; ein Werk, mit dem der Autor auf einem unübersichtlichen Markt überzeugend seinen Platz gefunden hat.

Torsten Schröder, Jahrgang 1985, ist seit einigen Jahren mit großer Resonanz als Moderator, Redner, Autor und Coach tätig. Nach einer bundesweit erfolgreichen Karriere als Tanzsportler und Tanzlehrer liegen jetzt die Schwerpunkte seiner Tätigkeit auf der Beratung von Unternehmen und Führungskräften sowie in der Unterstützung im Umgang mit Lebenskrisen. Torsten Schröder lebt im Großraum Köln, wo er sich auch ehrenamtlich als Botschafter des Vereins „Breakfast4kids“ engagiert. Aus der zweiten Reihe tanzen – Wenn Du merkst, dass Du Dich im Kreis drehst, wird es Zeit, aus der Reihe zu tanzen ist sein bislang persönlichstes Buch.

Torsten Schröder: Aus der zweiten Reihe tanzen – Wenn du merkst, dass Du Dich im Kreis drehst, wird es Zeit, aus der Reihe zu tanzen. Mit einem Nachwort der Profifußballerin Nina Windmüller. Ebozon Verlag, Taschenbuch, 218 Seiten. Erhältlich im stationären Buchhandel, dem Online-Buchhandel sowie als E-Book.