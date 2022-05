Wenn eine Frau 40 Jahre alt ist, kann sie diese Fähigkeiten beim Anziehen beherrschen

Wie sollte in Ihren Augen eine 40-jährige Frau aussehen? Vielleicht werden viele Leute denken, dass es in diesem Alter sinnlos ist, sich zu verkleiden, egal wie sehr sie sich bemühen, also gibt es so viele Tanten, die sich lässig und schlampig kleiden.

Tatsächlich sollten Sie sich, egal wie alt Sie sind, in einem anständigen und großzügigen Zustand halten. Außerdem sind Frauen in den Vierzigern die attraktivste Zeit für Frauen. Solange Sie diese Fähigkeiten beherrschen, werden Sie besser aussehen. Temperament! ▼

Tipp 1: Der angemessene Einsatz von hellen Farben ist modischer

Ab 40 sollten Frauen nicht blindlings zu dunklen Farben greifen, das lässt Sie nur sehr uninspiriert wirken! Nur die richtige Verwendung von leuchtenden Farben kann Sie modischer und auffälliger machen. ▼

Wie bei diesem rotbraunen Rollkragenpullover ist die Farbsättigung nicht zu hoch, sodass die helle und auffällige Farbabstimmung im trüben Herbst und Winter eine wunderschöne Landschaft darstellt. Im Vergleich zum Tragen von Schwarz oder anderen dunklen Farben kann dieser Pullover in hellen Farben Sie jünger aussehen lassen.

Wählen Sie dazu einen halblangen Faltenrock in heller Farbe und Stiefel mit dicken Absätzen, die den Menschen das Gefühl geben, sehr elegant, sanft und vertraut zu sein. Denken Sie beim Ausgehen daran, einen langen Mantel hinzuzufügen, damit die Temperatur angereichert und berücksichtigt werden kann!

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen großen Bereich mit hellen Farben nicht kontrollieren können, können Sie versuchen, einige kleine Bereiche mit hellen Farben oder diese Art von Schulter auszuwählen. Karierte Anzugjacke + Neun-Punkt-Anzughose, der Stil des Anzugs, das Tragen ist sorgenfreier und zeitsparender, und Sie müssen sich keine Mühe geben, ihn anzupassen, was denken Sie?

Die Innenbekleidung kann mit einem weißen Hemd oder einer Basis aus verschiedenen Grundfarben kombiniert werden, während der farbenfrohe Schal, der auf den Schultern getragen wird, einen guten Verschönerungseffekt hat, den gesamten Look bereichert und die Highlights hervorhebt Outfit.

Tipp 2: Sich in der gleichen Farbe zu kleiden ist modischer und fortschrittlicher

Im Allgemeinen versuchen ältere Frauen, in ihren Outfits einfach und großzügig zu sein, daher sollten sie, sei es bei der Auswahl des Kleidungsstils oder der Farbabstimmung, so weit wie möglich auf Schlichtheit und Sauberkeit achten. Verglichen mit dem Mischen und Anpassen mehrerer Farben ist das Tragen derselben Farbe oder derselben Farbe modischer und fortschrittlicher! ▼

Dieses Set aus langem Mantel und weit geschnittener Hose ist zu auratisch und stilvoll, oder? Die Farbabstimmung der gesamten Form ist leicht und leicht, sehr zurückhaltend, aber sanft. Heller milchbrauner langer Mantel, die Textur des Stoffes ist super und die Form ist auch sehr gut. Nach dem Tragen sieht die Körperform sehr dünn aus. Die innere Wahl!

Was die Hose mit weitem Bein und die kurzen Stiefel mit klobigen Absätzen angeht, die auf den Unterkörper abgestimmt sind, ist die Farbe dem Oberteil sehr ähnlich.Die Farbkombination der passenden Farbe ist wirklich nicht falsch, egal wie man es betrachtet , aber es gibt einen sehr modischen und fortgeschrittenen Sehsinn.

Frauen nach dem 40. Lebensjahr machen beim Ankleiden mehr Gebrauch von den „glatten Farben“-Anziehfähigkeiten. Sie müssen wissen, dass diese Farbanpassungsidee dasselbe ist wie das Anziehen mit der gleichen Farbe. Es ist sehr zeitsparend und vor allem sorgenfrei geeignet für Leute, die nicht wissen, wie man Damen trägt.

Wenn Sie im Winter nicht wissen, wie Sie es tragen sollen, um besser auszusehen, verwenden Sie die gleiche Farbe oder die gleiche Farbe, um es zu tragen, egal ob es sich um Ober- und Unterteile handelt oder um Innen- und Außenfarben, damit Sie gut aussehen Die Form sieht sehr modisch und fortschrittlich aus, der Schlüssel ist, die Farbabstimmung der Form harmonischer und perfekter zu machen!

Tipp 3: Layering ist modischer als alleine zu tragen

Ich glaube, viele Frauen kennen diese Kollokationstechnik des Stapelns, oder? Besonders im Winter ist die Nutzungsrate des Stapelns höher: Frauen ab 40 können versuchen, mehr in ihren Outfits zu stapeln, was nicht nur modisch und mehrschichtig, sondern auch warm ist. ▼

Die Kombination aus hellen und dunklen Farben ist wirklich bewährt, ein cleanes weißes hochgeschlossenes Hemd, ein dunkelbraunes Hemdkleid und ein Paar Stiefeletten. Ich muss sagen, so ein Kleid sieht intellektuell aus und elegant, voller leichter Vertrautheit~

Im Allgemeinen können Frauen im Süden diese Art und Weise im Winter tragen, aber für Frauen im Norden müssen sie dickere lange Mäntel wie Daunenjacken und -mäntel tragen.

Tipp 4: Die Hose ist „eher weit als eng“

Für Frauen ab 40 stellt auch die Form der Kleidung ein großes Augenmerk dar. Ob bei der Wahl eines Oberteils oder einer Hose, es wird empfohlen, die Form eher weiter als eng zu wählen, damit Sie sich bequemer und vor allem bequemer kleiden können. dünner aussehen! ▼

Diese gerade Hose mit weitem Bein ist figurtoleranter und eignet sich für verschiedene Figuren mit dicken Beinen und nicht geraden Beinen. Für eine 40-jährige Frau muss die Länge, egal für welchen Hosenstil Sie sich entscheiden, gut kontrolliert werden. Lily persönlich empfiehlt, diese Art von Länge bis zum Knöchel zu wählen. Mit dem Zusatz eines knackigen Materials wird eine solche Hose Ihre Beine sehen gerade aus, schlank.