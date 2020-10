29. Oktober – Welt-Psoriasis-Tag 2020: „Be informed – mach dich schlau!“

Welt-Psoriasis-Tag 2020 mit Informationswoche

Psoriasis: Eine Erkrankung des ganzen Körpers



Am 29. Oktober 2020 ist Welt-Psoriasis-Tag. Jedes Jahr wenden sich an diesem Tag Patientenselbsthilfeorganisationen sowie Dermatologinnen und Dermatologen auf der ganzen Welt an die Öffentlichkeit, um auf die eigentlich weit verbreitete aber in ihrer Komplexität immer noch wenig bekannte Erkrankung Psoriasis (umgangssprachlich: Schuppenflechte) aufmerksam zu machen. Unter dem Motto: „Be informed – mach dich schlau!“ findet in diesem Jahr in Deutschland eine gemeinsame Aktionswoche mit teledermatologischen Angeboten und Informationstelefon statt.

Die Psoriasis ist keine reine Hauterkrankung. Die glänzenden, silbrig-weißen Schuppen und häufig auch juckenden Hautareale, die am ganzen Körper auftreten können, sind nur das äußere Zeichen von komplexen inneren entzündlichen Vorgängen. Bekannte Risikofaktoren für die Psoriasis sind krankhaftes Übergewicht und Tabakrauchen. Darüber hinaus können bei einer Psoriasis neben der bekannten Psoriasis-Arthritis zahlreiche Begleiterkrankungen (Komorbidität) auftreten. Dazu gehören beispielsweise Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Bluthochdruck, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Augenentzündungen und psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Die gute Nachricht für alle Psoriasis-Patienten ist, dass heute eine ganze Reihe von sehr effektiven Medikamenten zur Verfügung steht.

In Deutschland sind etwa 2,4 Prozent der Bevölkerung, also rund zwei Millionen Menschen, an Psoriasis erkrankt. Schätzungsweise 400.000 von ihnen leiden an einer mittelschweren bis schweren Form. Studien zeigen, dass Menschen, die gut über ihre chronische Erkrankung informiert sind, erfolgreicher behandelt werden können und zufriedener sind. Deshalb laden der Deutsche Psoriasis Bund e.V. (DPB), die Selbsthilfevereinigung von und für Menschen mit Schuppenflechte in Deutschland, der Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD) und das bundesweite Ärzte-Netzwerk PsoNet zu einer Informationswoche ein.

In dem Zeitraum von Montag, den 26., bis Freitag, den 30. Oktober 2020, bieten sie eine gut erreichbare Telefonberatung beim DPB und die beiden teledermatologischen Internetplattformen „Derma2Go“ und „OnlineDoctor“ für die fachärztliche Auswertung von Hautbildern kostenfrei an.

„Be informed – mach dich schlau!”



Welt-Psoriasis-Tag 2020: Kostenfreie Informationswoche vom 26. bis zum 30. Oktober 2020 mit Telefonberatung und Teledermatologie

www.weltpsoriasistag.de

www.facebook.com/weltpsoriasistag.de

Weitere Informationen wie Pressemitteilungen, Grafiken und Videos rund um den Welt-Psoriasis-Tag 2020 und die Aktionswoche finden Sie im Mediaroom unter: www.weltpsoriasistag.de/mediaroom

Deutscher Psoriasis Bund e.V. (DPB)

– Selbsthilfe bei Schuppenflechte seit 1973 –

Seewartenstraße 10

20459 Hamburg

Tel.: 040 223399-0

Mail: info@psoriasis-bund.de

www.psoriasis-bund.de

www.facebook.com/PsoBund

Der DPB ist eine gemeinnützige und unabhängige, bundesweit tätige Selbsthilfeorganisation von und für Menschen mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis, umgangssprachlich auch Schuppenflechte genannt. Er vertritt die Interessen und Belange aller an Schuppenflechte erkrankten Menschen in Deutschland.

Über den Deutschen Psoriasis Bund e.V. (DPB)

