Welcome to the golden Twenties auf dem GC am Habsberg

Habsberg, 27.09.2022 – Wie gewohnt ging es beim letzten Turnier des Jahres aus der ORANGE CUP-Serie auf den Golfclub am Habsberg, heuer mit einem ganz besonderen Doppeljubiläum: 20 Jahre GC am Habsberg, 20 Jahre Sabine Michel von smic! im GC am Habsberg.

Wenn der ORANGE-Cup zu seinem letzten Turnier des Jahres ruft, folgen viele Golfbegeisterte: So auch am vergangenen Samstag, als die Teilnehmer bei gold-herbstlichem Wetter gutgelaunt zum vorgabewirksamen Stableford-Turnier starteten.

„Ein fröhlicher Empfang, ein schnelles Frühstück, einen Energie-Booster von Kloster Kitchen und ein Goodie-Bag von smic – mehr braucht es nicht für einen tollen Start in den Golf-Tag“ so die einhellige Meinung der Golfer. Beim Abschlag reichte die smic! Agenturchefin Sabine Michel zudem wahlweise Kaffee, Glühwein, frischgepressten Orangensaft oder Wasser und verabschiedete die Teilnehmer mit guten Wünschen auf die Runde. Wer dann bei der Halfway-Verpflegung gut gestärkt auf die zweite Hälfte der Golfrunde gestartet ist, konnte sich schon auf das Coming Home und die Abendveranstaltung freuen.

Das letzte Turnier des ORANGE Cup 2022 war perfekt für alle, die gerne durch die Zeit reisen wollten. Das Team von smic! Events und Marketing hat das Clubhaus

Kaymers 59 mit viel Liebe zum Detail in eine glamouröse Atmosphäre getaucht: Goldene und schwarze Deko-Elemente verzauberten die Gäste und boten den perfekten Rahmen, um in die wilden 20er eintauchen. Stilecht kamen die Gäste am Abend im Twenties-Look der Flapper Girls, im Charleston-Style, wie Al Capone oder im Dandy-Outfit und freuten sich auf ein gediegenes Essen bei Jazz- und Swingmusik.

Die Siegerehrung wurde mit Spannung erwartet, gab es doch großartige Preise zu gewinnen: Für die Bruttosieger Rosemarie Bringmann und Philipp Köpke gab es jeweils eine Flasche Champagner, sponsored by smic! Events und Marketing.

Die 1. Nettosieger Alfred Dehmel, Andreas Martin und Dominik Feiler freuten sich über je einen 100 € Gutschein von Golf House, sponsored by Schultheiss Wohnbau AG.

Die 2. Nettosieger Erik Lassen, Rainer Huppertsberg und Michaela Panhans erhielten je einen MyDays-Gutschein, sponsored by Feser Scharf GmbH Nürnberg.

Die 3. Bruttopreise – je ein Verwöhnpaket von Rituals – überreichte Sabine Michel im Namen der Gegenbauer Holding SE & Co. KG an Steffen Reim, Hans Lutter und Götz Bleil-Hohbaum. Über den Longest Drive konnten sich Aida Popp und Erik Lassen freuen. Für die Dame gab es eine hochwertige Leder-Geldtasche, für den Herren eine Golfbag, beides sponsored by VR-Bank. Der Nearest to the Pin wurde mit einem Gutschein der besonderen Art prämiert, sponsored by Konrad Städtler GmbH: Die Siegerin Karin Hesse erhielt einen exklusiven VIP-Platz auf der Ehrenbank im Max Morlock Stadion. Der Sieger der Herren – selbst Turniersponsor – hat den Preis an einen leidenschaftlichen Fan des 1. FC Nürnberg weitergereicht. Einen Sonderpreis erhielt Gudrun Ruttmann-Völlinger für ihr besonderes Knickerbocker-Golf-Outfit, das sie sich extra für den ORANGE Cup geschneidert und damit bereits tagsüber das Flair der 20-er auf den Golfplatz gebracht hat.

Grundsätzlich gilt bei 20er-Jahre-Partys: Es darf ruhig von allem etwas mehr sein. So auch beim ORANGE Cup am Habsberg, wo bis tief in die Nacht geplaudert, gefeiert und getanzt wurde, und der definitiv Lust auf ein „Mehr“ im nächsten Jahr macht!

Wir danken unseren Sponsoren, gratulieren dem Golfclub am Habsberg zu seinem Jubiläum und freuen uns schon jetzt auf viele weitere Turniere auf dem abwechslungsreichen Platz, der zu den beliebtesten Golfplätzen der Metropolregion gehört.

KONTAKT

smic! Events & Marketing GmbH

Oedenberger Str. 7

90491 Nürnberg

Telefon: + 49 (0) 911 / 4758 5000

E-Mail: smic@smic-marketing.de

Internet: www.smic-marketing.de