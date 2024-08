Weitere Informationen über den Autor

Besuchen Sie die Webseite von Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu, um mehr über seine Beratungsdienste zu erfahren und sich über seine bisherigen Veröffentlichungen zu informieren.Dallas, TX – Die Ermordung des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy war jahrzehntelang in Geheimnisse gehüllt, doch der Autor und Ökonom Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu hat nunmehr die Wahrheit in seinem neuesten Buch ans Licht gebracht:

JFK „GRACE & TRUTH“ „TERRIBLE SHOWERS OF TRUTH“.

Mit seiner schockierenden Enthüllung, der tatsächlichen Rolle der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy, als JFKs Scharfrichter und Henker in Personalunion. Das Buch deckt auch das Komplott zum gemeinsamen Hochverrat auf, an dem Vizepräsident Lyndon B. Johnson, Oberster Richter Earl Warren, Verteidigungsminister Robert McNamara und Ex-CIA Chef Allen Walsh Dulles, sowie Texas Gouverneur John Connally, führend beteiligt waren.

Martinus Buch betitelt „JFKs Henkerin: Die schreckliche Wahrheit hinter dem Attentat“ basiert auf umfangreichen Recherchen und Analysen der Radioarchive von SFB und CBS. Diese Archive, die kürzlich öffentlich gemacht wurden, enthalten entscheidende Beweise, die jahrzehntelang übersehen wurden. Martinus Buch präsentiert die überzeugenden Argumente dafür, dass Jackie Bouvier Kennedy die trauernde Witwe lediglich mimte, liefert unwiderlegbare Beweise, die eine Schlüsselfigur bei der Ermordung ihres Gatten JFK zweifelsfrei belegen. Sie flog gemeinsam mit Lyndon B. Johnson und weiteren Verrätern an Bord von Air Force One, während JFKs Sarg im Frachtraum der Ersatzmaschine nach Andrews Air Force Base transportiert wurde. So viel zum Mythos der weinenden Witwe, die angeblich während des gesamten Fluges zurück nach Washington DC, trauernd neben dem offenen Sarg verharrte!

Laut Martinu war es Jackie, die mit Hilfe ihres Schwagers und jüngsten Bruder JFKs Ted Kennedy, der ebenfalls dem Mord-Komplott angehörte, Vizepräsident Johnson und Oberstem Richter Warren, die indirekt den Abzug für die Ermordung des US-Präsidenten spannten. Das Buch befasst sich mit den Motiven hinter diesem abscheulichen Akt des Hochverrats, darunter politische Macht und unsägliche Rache. Martinus Recherchen enthüllen auch die Beteiligung anderer prominenter Persönlichkeiten an der Verschwörung und zeichnen ein erschreckendes Bild der Ereignisse. Es war zweifelsfrei ein inszenierter Staatsstreich, der zum Tod des 35. US-Präsidenten John Fitzgerald Kennedy führten.

Die zufällig aufgefangene CBS Radio Liveübertragung, berichtet seinerzeit von der Angelobung von Lyndon B. Johnson, auf dem Rollfeld des Flughafens Love Field in Dallas, außerhalb der Air Force One! Damit ist, dass das vom Warren-Bericht kolportierte Foto mit 27 Zeugen, welches die Angelobungszeremonie LBJs an Bord der Air Force One zeigt, als Fälschung entlarvt. Das Foto muss bereits Tage, wenn nicht sogar Wochen vor der Ermordung JFKs, entstanden sein. Den endgültigen, zweifelsfreien Beweis, dass das Dallas Attentat von langer Hand, akribisch vorbereitet wurde und somit den Staatsstreich belegt, liefert ausgerechnet die Verräterin Jackie Bouvier Kennedy selbst, mit ihrem legendären pink Chanel Kostüm.

JFKs Mörder entpuppt sich als Scharfschütze mit Präzisionsgewehr und Zielfernrohr, was historische Radioberichterstattung enthüllt. Das Mysterium um die Ermordung von Präsident John F. Kennedy hat eine neue Wendung genommen, als kürzlich bekannt wurde, dass der tödliche Schuss aus dem 5. Stock des Kaufhauses im Praetorian Tower von einem Scharfschützen mit Präzisionsgewehr und Zielfernrohr abgefeuert wurde. Dies ermöglichte dem Profi-Killer den hochpräzisen Schuss aus der großen Entfernung. Diese schockierende Information hat die historische Radioberichterstattung von SFB und CBS enthüllt und neues Licht auf die Ereignisse dieses schicksalshaften Tages geworfen.

Diese neue Information widerlegt die bisherige Annahme, dass die Schüsse aus dem Schulbuchlager in der Elm Street abgefeuert wurden, wo sich angeblich Lee Harvey Oswald aufgehalten habe. Diese neuen Fakten widerlegen ebenfalls die bisherige Darstellung des Einzeltäters und werfen Fragen über die tatsächliche Beteiligung von Lee Harvey Oswald und Jack Ruby auf. Die Ermittlungen zur Ermordung von Präsident Kennedy gehen nunmehr ihrem Ende entgegen, und die Wahrheit hinter diesem tragischen, furchtbaren Ereignis eines Staatsstreiches und Hochverrats ist endlich ans Licht gekommen.

Die Veröffentlichung von „JFK’s Executioner“ hat in den Medien und unter Historikern für Aufregung gesorgt, wobei viele eine erneute Überprüfung der Beweise und eine eingehendere Untersuchung der Rolle von Jackie Kennedy fordern. Das Buch ist ein Muss für jeden, der sich für die Wahrheit hinter einem der berüchtigtsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte interessiert.

Dr. Dipl. Kfm. Roman F. Martinu ist ein österreichischer Bürger aus Wien, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, über einen Master-Abschluss in Psychologie verfügt. sowie als Finanzfachwirt und Immobilienökonom in Berlin im eigenen Unternehmen Contentus tätig ist. Mit seinem fundierten Wissen auf diesem Gebiet hat der Autor an vielen faszinierenden globalen Themen gearbeitet.

Zuvor veröffentlichte der Autor 2017 „BUCK WARS“ „Our Currency but your Problem“.

