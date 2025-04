WD-40® Company Limited fährt vorne mit – starke Partnerschaft mit A.S.O. Germany GmbH zur Förderung des Radsports

Bad Homburg, 25.04.2025 – Die WD-40 Company Limited, bekannt für ihr WD-40 Multifunktionsprodukt® und ihre Fahrradlinie WD-40 SPECIALIST® Fahrrad, ist neuer offizieller Partner der A.S.O. Germany GmbH, dem größten Radsportveranstalter Deutschlands. Das Unternehmen unterstützt damit die drei größten Bike-Events des Landes: den Radklassiker Frankfurt-Eschborn (1. Mai), die ADAC Cyclassics (17. August) und die LIDL Deutschland Tour (20.–24. August).

Als traditionsreiche Marke mit großer Leidenschaft für Technik, Entwicklung und Sport verfolgt die WD-40 Company Limited das Ziel, den Rennradsport in Deutschland aktiv zu fördern. Gemeinsam mit der A.S.O. Germany möchte das Unternehmen die Rennradkultur stärken und ihre Präsenz in einem anspruchsvollen, technikorientierten Umfeld weiter ausbauen. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die Marke und ihre spezialisierten Produkte sowohl bei professionellen Teams als auch bei engagierten Radsportbegeisterten noch bekannter zu machen.

Mit der Kooperation unterstreicht die WD-40 Company Limited ihr Engagement im Radsport und bringt ihre Marke dorthin, wo Technik auf Leidenschaft trifft – bei den größten Radrennen des Landes. Dabei zeigt das Unternehmen, wie wichtig zuverlässige Produkte für Bewegung, Ausdauer und Präzision im sportlichen Einsatz sind – und positioniert sich als starker Partner für alle, die auf Qualität setzen.

Die A.S.O. Germany bringt als größter Radsportveranstalter Deutschlands langjährige Erfahrung und Begeisterung für den Sport ein. Im Fokus stehen nicht nur Profis, sondern auch Hobbyfahrer*innen und Nachwuchstalente. Gemeinsam setzen sich beide Partner dafür ein, den Rennradsport in Deutschland nachhaltig zu stärken.

Als Teil dieser Allianz wird die WD-40 Company Limited über 25.000 Dosen WD-40 SPECIALIST Fahrrad Kettenreiniger und Kettenspray bereitstellen, um die Performance und Wartung der Fahrräder aller Teilnehmer zu gewährleisten. „Unsere Motivation? Ganz einfach: Wir wollen dazu beitragen, dass Teams, Mechaniker und Fahrer das Beste aus ihrer Fahrqualität herausholen. Ob zur Wartung, Pflege oder zum Schutz vor Verschleiß – unsere Produktlinie WD-40 SPECIALIST Fahrrad sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke“, erklärt Sonja Klose, Head of Marketing.

Diese Kooperation markiert einen wichtigen Schritt für beide Organisationen: Sie schaffen eine Plattform, auf der Radsportler*innen – ob Profi oder Amateur – ihre Leidenschaft voll ausleben können, begleitet von hochwertigen Produkten und echter Unterstützung.

Über die WD-40® Company Limited

Die WD-40 ® Company Limited ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 ® Company Limited werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 ® Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft ihre Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.