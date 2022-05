Was Sie Ihren Arzt zum Thema WAAGE ,,FREUND ODER FEIND“ hätten fragen sollen!

Wenn Sie sich regelmäßig wiegen, können Sie Übergewicht oder Fettleibigkeit vermeiden. Es kann Ihnen auch helfen, Ihr Gewicht zu kontrollieren, wenn Sie bereits übergewichtig oder fettleibig sind. Regelmäßiges Wiegen kann Ihnen helfen, Erfolge und Misserfolge zu erkennen, was Sie motivieren kann, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wichtig ist auch, dass Sie mit Gewichtsschwankungen gelassen umgehen und Ihr „Wohlfühlgewicht“ finden Entspannt mit Gewichtsschwankungen umgehen heißt, sich nicht zu sehr von den Zahlen auf der Waage leiten zu lassen. Jeder Mensch hat ein anderes „Wohlfühlgewicht“ Das ist das Gewicht, bei dem Sie sich wohlfühlen, unabhängig von der Zahl auf der Waage. Sie sollten Ihr „Wohlfühlgewicht“ anstreben Dies wird Ihnen helfen, ein gesundes Körpergewicht und einen gesunden Lebensstil beizubehalten.

Abnehmen und in Form kommen sind oft Ziele, die man sich selbst setzt. Und obwohl es eine Reihe von Faktoren gibt, die dazu beitragen, wie schnell oder wie viel Gewicht Sie abnehmen können, ist Ihr Ausgangsgewicht einer der wichtigsten. Wenn Sie stark übergewichtig sind, können Sie schneller abnehmen, als wenn Sie nur ein paar Pfunde zu verlieren haben. Aber unabhängig davon, wie viel Gewicht Sie abnehmen müssen, ist die effektivste und gesündeste Art, dies zu erreichen, eine Kombination aus Diät und Sport. Crash-Diäten und Hungerkuren sind nicht nur unwirksam, sondern können auch gefährlich sein. Wenn es Ihnen also ernst ist mit dem Abnehmen, sollten Sie darauf achten, dass Sie es auf nachhaltige und achtsame Weise tun. So können Sie Ihre Ziele eher erreichen und sind langfristig besser dran.