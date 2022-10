Vorteile von Smartwatches – Vergleich von Applewatch und Fitbit

(Sponsored Post)

Smartwatches sind in den letzten Jahren immer populärer geworden und die meisten großen

Technologieunternehmen haben inzwischen ihre eigenen Modelle auf den Markt gebracht.

Apple und Fitbit sind zwei der bekanntesten Hersteller von Smartwatches und bieten jeweils

einige interessante Funktionen. In diesem Artikel werden wir uns die Vorteile von Smartwatches

genauer ansehen und dabei die Apple Watch und Fitbit miteinander vergleichen.

Was sind Smartwatches?

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, was Smartwatches überhaupt sind und welche

Funktionen sie haben.

Smartwatches sind kleine Computer, die am Handgelenk getragen werden und in der Regel mit

einem Smartphone verbunden sind. Sie können Anrufe entgegennehmen, SMS-Nachrichten

lesen und versenden, E-Mails abrufen, den Wetterbericht anzeigen, Musik abspielen und vieles

mehr.

Die meisten Modelle verfügen über ein farbiges Touchscreen-Display, ein integriertes Mikrofon

und Lautsprecher sowie eine Reihe von Sensoren, die für verschiedene Funktionen

verantwortlich sind. Die neuesten Modelle bieten auch die Möglichkeit, Apps herunterzuladen

und zu nutzen, sodass die Anzahl der Dinge, die man mit einer Smartwatch tun kann, nahezu

unbegrenzt ist.

Apple und Fitbit im Vergleich

Obwohl Smartwatches allgemein sehr nützlich sind, gibt es einige Unterschiede zwischen den

einzelnen Modellen. In diesem Artikel werden die Apple Watch und die Fitbit-Smartwatches

genauer unter die Lupe genommen.

Die Apple Watch ist sicherlich das teurere der beiden Geräte, kann aber mit einigen

interessanten Funktionen aufwarten. Zum einen ist sie natürlich mit dem iPhone kompatibel und

kann daher viele Funktionen des iPhones übernehmen. Darüber hinaus hat sie ein integriertes

GPS, was für Sportler oder Menschen, die viel unterwegs sind, sehr nützlich sein kann. Auch die

Akkulaufzeit ist bei der Apple Watch sehr gut – im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches,

die nur einen Tag lang halten, kann die Apple Watch bis zu 18 Stunden am Stück laufen. Ein

weiteres Benefit ist, dass das Apple Watch Armband austauschbar ist und somit passend zur

Kleidung gewählt werden kann.

Die Fitbit Smartwatches sind dagegen in der Regel etwas günstiger. Dennoch bieten sie sehr

viele Funktionen. Zum einen sind die Uhren von Fitbit mit vielen verschiedenen Smartphones

kompatibel und bieten daher auch eine gute Kompatibilität. Auch die Akkulaufzeit bei Fitbit ist

sehr gut – im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches, die nur einen Tag lang halten, kann

die Fitbit bis zu 7 Tage am Stück laufen. Darüber hinaus hat sie ein integriertes GPS, was für

Sportler oder Menschen, die viel unterwegs sind, sehr nützlich sein kann. Das Fitbit Armband

kann ebenso gewechselt werden.

Smartwatches fürs Business

Smartwatches sind in der Business-Welt angekommen. Dank ihrer vielseitigen Funktionen und

ihres eleganten Designs sind sie die perfekte Ergänzung für jeden Business-Anzug. Auch das

Angebot für ein zum Outfit passendes Apple Watch Armband oder ein Fitbit Armband ist online

riesengroß.

Smartwatches bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Armbanduhren, die sie

zu einer bevorzugten Wahl für Business-Profis machen.

Die meisten Smartwatches sind mit einer Reihe von nützlichen Funktionen ausgestattet, die im

Business-Umfeld sehr nützlich sein können.

Zum Beispiel können viele Smartwatches als Fernbedienung für Präsentationen oder

Konferenzen genutzt werden. Sie können auch dazu verwendet werden, E-Mails oder andere

Nachrichten zu lesen und zu beantworten, was besonders nützlich ist, wenn man unterwegs ist

und keinen Zugriff auf einen Laptop oder ein Tablet hat.

Darüber hinaus können viele Smartwatches auch als Fitness-Tracker genutzt werden, um die

tägliche Schrittzahl zu tracken oder sogar die Herzfrequenz zu überwachen. Dies ist besonders

nützlich für Business-Profis, die sich viel bewegen und auf ihre Gesundheit achten.

Fazit

Smartwatches sind nicht nur eine coole Spielerei, sondern werden zunehmend zu einem

unverzichtbaren Begleiter im Alltag. Durch die zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten, die

Smartwatches bieten, ersetzen sie zunehmend unsere herkömmlichen Uhren.

Sie können nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch Benachrichtigungen von unserem

Smartphone empfangen, Musik abspielen oder uns beim Sport unterstützen. Auch im

Geschäftsleben spielen Smartwatches immer mehr eine Rolle, denn viele Unternehmen

erkennen die Vorteile der neuen Technologie und setzen sie für ihre Zwecke ein.

