VERMES Microdispensing gründet Tochtergesellschaft in Vietnam, einem Land mit rasch wachsender Bedeutung in der Wertschöpfungskette der Elektronikindustrie

München, Deutschland, 28. Februar 2023 – VERMES Microdispensing gab heute die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, VERMES Microdispensing Vietnam Co., Ltd, mit Sitz in Bắc Ninh bekannt und markiert damit den Eintritt des Unternehmens in das industrielle Zentrum Nordvietnams.



Das Gebiet beherbergt mehrere Industrieparks mit zahlreichen Herstellern aus der Elektronik-, Halbleiter-, Telekommunikations- sowie Automobilbranche und weiteren Industrien.



Ziel ist es, näher an den vietnamesischen Kunden von VERMES Microdispensing zu sein und sie mit einem lokalen-Standort und schnellem Service und Support zu unterstützen.



Die Gründung der Tochtergesellschaft in Vietnam vervollständigt die Niederlassungsstrategie von VERMES Microdispensing in der ASEAN-Region. Die Entscheidung, nach Vietnam zu expandieren, wurde im Hinblick auf die wachsende Bedeutung des Landes in der elektronischen Wertschöpfungskette getroffen.



Es beherbergt inzwischen eine wachsende Zahl von High-Tech-Elektronikfertigungs- und Montagestätten großer internationaler Unternehmen.



VERMES Microdispensing CEO, Jürgen Städtler, sagt in einer Erklärung: „Das Unternehmen freut sich darauf, einen Beitrag zur High-Tech-Entwicklung in Vietnam zu leisten und seine Präsenz in Südostasien auszubauen“.



„Einige unserer internationalen Kunden haben hier Niederlassungen gegründet. Im Laufe der Jahre wurde Vietnam aufgrund seines guten Investitionsklimas von ausländischen Investoren als Produktionsstandort für die Elektronikindustrie immer beliebter“, so Jürgen Städtler weiter.



„In den letzten Jahren haben Technologiegiganten hier milliardenschwere Fertigungs-, Montage- und Testeinrichtungen errichtet“, ergänzt Phan Huu Trung, neu ernannter Geschäftsführer von VERMES Microdispensing Vietnam Co., Ltd.



„Ein Vorteil Vietnams ist sein Pool an jungen Ingenieurstalenten, da ein hoher Prozentsatz der vietnamesischen Hochschulabsolventen Natur- und Ingenieurwissenschaften studiert“, bemerkt Phan Huu Trung.



CEO Jürgen Städtler kommentiert: „Unser Unternehmen wird seinen Sitz in der North Key Economic Zone in Bắc Ninh haben und wir wollen der bevorzugte Anbieter von Mikrodosiersystemen für Unternehmen in Asien, den USA und Europa sein“.



Über uns

VERMES Microdispensing, mit Hauptsitz in Deutschland, revolutionierte 2001 die Mikrodosiertechnologie durch die Einführung der Piezo-basierenden kontaktfreien MDS 3000 Serie. Heute ist die Firma Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion von innovativen Mikrodosierkonzepten und ‐systemen für Klebstoffe, Silikone, Fette, Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten.

Die Hochpräzisionsventile der MDS 3000 Series von VERMES Microdispensing unterstützen in aller Welt moderne Produktionsprozesse, zum Beispiel in der Automobil‐ und Pharmaindustrie, für Smartphones, Fernseher, Lampen und Wafer sowie bei der automatisierten Fertigung von LEDs, Mikrosystemen, RFID‐Chips, Flüssigkristall‐Bildschirmen und vielen anderen elektronischen Bauteilen und Geräten.

Eine weltweit einzigartige Wissensbasis, beispielslose Design-Kompetenz und umfangreiche Fertigungskapazität ermöglichen es der Firma schnell und effektiv auf wechselnde Marktbedingungen und die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu reagieren.

Unsere Systeme erlauben es dem Kunden beim kontaktlosen Dosieren hochviskoser Medien Tropfengrößen im Mikro‐ und Nanoliterbereich zu erreichen bei theoretischen Frequenzen von mehr als 3000 Hz; ein Wert, der in unserer Industrie einzigartig ist.

Die Mitarbeiter der VERMES Microdispensing verpflichten sich ihren Kunden weltweit die besten Technologien und Serviceleistungen zu bieten. Dabei ist es ihr Hauptziel zu erhöhter Produktivität, verbesserter Qualität und niedrigeren Produktionskosten beizutragen.

Weitere Informationen zu VERMES Microdispensing finden Sie unter www.vermes.com.

VERMES Microdispensing ist ein eingetragenes Markenzeichen der VERMES Microdispensing GmbH in Deutschland und anderen Ländern. Bei anderen, hier nicht aufgeführten Markenzeichen, kann es sich um das Eigentum Dritter handeln.



