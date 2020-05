VATERTAG: Coole Drinks für coole Väter – bei Lifestyle Drinks mit Sicherheit für jeden etwas dabei!

Bis 21. Mai Rabatt von 15% – Code: cooldaddy

Hamburg, Mai 2020

Noch kein Geschenk zum Vatertag? Kein Problem! Von coolen Erfrischungsgetränken und Wellness Drinks, über koffeinhaltige Superdrinks, bis hin zu Smoothies & alkoholischen Getränken, ist bei Lifestyle Drinks für jeden Super-Daddy etwas dabei. Durch den frischen Geschmack und die angesagten Designs lassen sich die innovativen Drinks perfekt verschenken und sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Wer beim Verschenken nicht auf den Alkoholgenuss verzichten möchte, für den bietet Lifestyle Drinks auch eine ganze Reihe an hochwertigen Premium-Spirituosen an. Gin, Vodka und Tequila lassen sich vielfältig in Cocktails genießen und verwandeln den Vatertag in eine wahre Celebration.

Um bei der großen Auswahl nicht den Überblick zu verlieren, bietet Lifestyle Drinks bei Bedarf individuelle Beratung und die Zusammenstellung eines einzigartigen Pakets an, zugeschnitten auf die persönlichen Wünsche und Vorstellungen – ob mit oder ohne Alkohol.

Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online

Die Lifestyle Drinks GmbH ist Deutschlands Spezialist für lifestylige und funktionale Premium-Drinks. Mit vielen, auch internationalen, Lifestyle Getränkemarken im Angebot, teils sogar exklusiv in Deutschland, ist Lifestyle Drinks der Spezialanbieter auf dem Markt. Bestellungen werden bevorzugt über das innovative, onlinebasierte Order-System erfasst und damit blitzschnell, zu jeder Tag- und Nachtzeit entgegengenommen und erfüllt. Der Online Shop ist auf einer einzigartigen neurologischen Lifestyleanalyse aufgebaut und gibt Kunden so die Möglichkeit, je nach Persönlichkeitstyp, individuell einzukaufen. Mit dem eigens entwickelten Beauty Drink „OCÓO“ hat Lifestyle Drinks bereits bewiesen, den Zielgruppen perfekt zu bedienen. Lifestyle Drinks hat sein Angebot sowohl auf Endkunden, als auch auf B2B Kunden ausgerichtet. Gewerbebetreibende, HoReCa und Offices sowie Großhändler und Einzelhandel, Wiederverkäufer und Exporteure haben die Möglichkeit, bei Lifestyle Drinks zum jeweiligen speziellen Einkaufspreis das Sortiment beziehen zu können.

