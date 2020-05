Unternehmenskultur – was Corona offenlegt

Corona stellt weltweit die Unternehmen vor Herausforderungen. Corona-Krise hat auf einen Schlag eine Vielzahl an Versäumnisse in den deutschen Unternehmen ans Licht gebracht. So…

sprechen viele Unternehmer von der Digitalisierung, doch nur wenige mittelständische Unternehmen haben diese bereits realisiert oder für die Zukunft geplant

haben viele Unternehmer schon mal was von Unternehmenskultur gehört, wissen aber konkret nichts damit anzufangen

sagen Unternehmer häufig: Wir führen mit Werten, doch in 90% Prozent der Fälle steckt hinter dieser vollmundigen Aussage meist „heiße Luft“. Nur wenigen Unternehmern ist die Wichtigkeit von Werten bekannt.

Unternehmen und Mitarbeiter müssen sich schon jetzt drauf einstellen, dass die Wirtschaft nach Corona anders sein wird als vorher. Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort. Die Transformation in Führung und Unternehmenskultur bahnt sich an. Darauf soll und muss sich jeder Betrieb bereits einstellen. Die veränderten Rahmenbedingungen erfordern eine klar definierte Unternehmenskultur.

Eine gute Unternehmenskultur trägt maßgeblich zum Erfolg der Unternehmen im digitalen Zeitalter bei. Eine gute Unternehmenskultur sorgt zudem für eine hohe Mitarbeitermotivation. Dabei sind die Werte sind das Herzstück der Unternehmenskultur. Sie sind Wegweiser für Führungskräfte und Mitarbeiter.

Aktuelle Studien belegen den direkten Zusammenhang zwischen klar definierten Werten und dem Unternehmenserfolg! Weltweit erfolgreiche Unternehmen, die ihre Werte mit einer lebendigen Unternehmenskultur sichtbar machen, belegen diese Studien anhand der Entwicklung seit der Gründung eindrucksvoll.

Welche Werte wollen Sie mit ihrem Unternehmen leben?

Definieren Sie ihre individuellen Unternehmenswerte. Schaffen Sie jetzt mit klar formulierten Werte für eine gute Unternehmenskultur. Die Entwicklung und Veränderung der Unternehmenskultur findet in vier Schritten statt:

Analyse der IST-Situation und Identifizierung der unternehmenseigenen Kultur

Auswertung und Beurteilung der Analyse und Definition der SOLL-Situation

Umsetzung der angestrebten Veränderungen auf allen Ebenen der Unternehmenskultur

Absicherung der Nachhaltigkeit des Veränderungsprojekts durch regelmäßiges Monitoring

Entfalten Sie die Potentiale Ihres Unternehmens und gestalten aktiv die Zukunft. Nutzen Sie die Chancen die sich durch die Corona-Krise bieten.

Ulrich Kern steht für Management Beratung, Change-Management und Business Coaching. Seit über 15 Jahren berät und begleitet er erfahrene Unternehmer, Manager und Führungskräfte und ist spezialisiert auf Persönlichkeit und Erfolg, Krisen und Wachstum, Werte und Ziele, Realisierung und Umsetzung von Ideen und Visionen.

In Veränderungsvorhaben geht Ulrich Kern mit den Verantwortlichen den tatsächlichen Ursachen der Versäumnisse auf den Grund. Gemeinsam mit seinen Mandanten analysiert er, worin die Chancen und Risiken der angestrebten Veränderungen im Zuge der weiteren Digitalisierung bestehen. In enger Abstimmung mit den Unternehmern wird festgelegt, wie und wann Betroffenen und Beteiligte eingebunden werden können, welche Ergebnisse erreicht werden sollen und anhand welcher Kriterien diese gemessen werden. Sowohl während der Umsetzung als auch in der Nachbetrachtung reflektiert er mit den Verantwortlichen die angestoßenen Prozesse und erzielten Ergebnisse.

Kontakt

Ulrich Kern

Solutions4Business

Hauptstraße 19

63768 Hösbach

Mobil: +49 177 256 31 69

Email: info@ulrichkern.de

Website: https://ulrichkern.de