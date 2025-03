Der März-Newsletter EVENTLOCATIONS 2025 bietet Eventplanern und Veranstaltern erneut wertvolle Einblicke in die deutschsprachige Eventlandschaft. Im Fokus stehen historische Eventlocations sowie Industrielocations in ganz Deutschland, die außergewöhnliche Kulissen für Tagungen, Konferenzen und Firmenevents bieten. Rabattaktionen für Tagungs- und Eventpauschalen, Best Practices zu mehr Nachhaltigkeit im Locationbereich sowie aktuelle Weiterbildungsangebote und weitere Top-MICE-News runden den EVENTLOCATIONS-Newsletter im März 2025 ab.

Außergewöhnliche Locations: Vielfältige Möglichkeiten für Events

Ob elegante Architektur mit jahrhundertealter Geschichte oder beeindruckende Industriebauten mit urbanem Flair – die historischen und industriellen Locations, die der Newsletter präsentiert, bieten Eventplanern vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Großzügige, lichtdurchflutete Säle, modern ausgestattete Tagungsräume und charaktervolle Open-Air-Bereiche verbinden Atmosphäre mit Funktionalität. Die Kombination aus Tradition und moderner Infrastruktur schafft inspirierende Räume für erfolgreiche Veranstaltungen jeder Art.

Branchen-News: Nachhaltigkeit, mobile Locations und Rabatte auf Tagungspauschalen

Einblicke in spannende Entwicklungen der MICE-Branche ergänzen den Sonderteil in bewährter BTA-Manie. Dabei stehen nachhaltige Lösungen für klimafreundliche Veranstaltungsorte, ein Podcast-Tipp und aktuelle Weiterbildungsangebote im Fokus. Passend zum Start in den Frühling inspirieren zudem mobile Eventlocations zu besonderen Eventkonzepten – sei es mit exklusiven Schiffs-Events auf Berliner Gewässern oder der Möglichkeit, ein nostalgisches Zirkuszelt als außergewöhnliche Veranstaltungsstätte an einem Wunschstandort zu nutzen. Attraktive Rabattaktionen für Tagungsbuchungen runden das Informationsangebot ab.

Eine Plattform für alles: Informations-, Planungs- und Inspirations-Tool

Die Integration verschiedener Medien unter dem Dach von EVENTLOCATIONS unterstützt Eventplaner dabei, außergewöhnliche Veranstaltungsorte effizient zu finden und stets über aktuelle Branchentrends informiert zu bleiben. Durch die direkte Verlinkung aller Newsletter-Beiträge zu den jeweiligen Anbietern im Portal EVENTLOCATIONS wird die Eventplanung erleichtert und der direkte Austausch mit den Locations ermöglicht.

