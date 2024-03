Ticket-Osteraktion für Women’s Health Day 2024

Der bereits fünfte Women‘s Health Day (27. April 2024, Lindner Hotel City Plaza, Köln) lädt Frauen dazu ein, die eigene Gesundheit zu fördern – mit einem Tag voll frischer Informationen, Ideen und Anregungen, die dazu beitragen, das körperliche und geistige Wohlbefi nden zu verbessern. Wer noch kein Ticket hat, greift am besten bei der Osteraktion zu: Dank eines Sponsorings sind die Eintrittskarten in der Zeit vom 25. März bis zum 7. April von 119 auf 89 Euro reduziert. Zu haben sind die Tickets (inkl. Lunch, Tagungsgetränke, Rahmenprogramm und Give-away-Tasche mit einem Wert von mehr als 200 Euro) unter www.koelnticket.de und an den Vorverkaufsstellen.

Von Frauen für Frauen

Der Women’s Health Day bietet Frauen nicht nur aktuelle Einblicke in die Themen Körper, Psyche, Ernährung und Bewegung, sondern auch eine besondere Atmosphäre und ein positives Miteinander. Ergänzend zu den Fachvorträgen von Expertinnen und praktischen Übungen können sich die Teilnehmerinnen aufs Informieren und Ausprobieren in Themenlounges der Produktpartner freuen. Der Women’s Health Day richtet sich an Frauen, die sich privat oder beruflich mit Gesundheitsthemen beschäftigen und sich über zeitgemäße Konzepte und neue Ansätze informieren möchten.

Moderiert wird der Tag von Frauen für Frauen von der Fernsehjournalistin Angela Maas.

Weitere Informationen unter www.womenshealthday.de

