Thinkwise und Exact starten strategische Partnerschaft für Transport, Logistik und Einzelhandel

Das niederländische Software-Unternehmen Thinkwise, Anbieter einer leistungsfähigen Low-Code-Plattform zur Entwicklung von IT-Kernsystemen, und Exact, Marktführer für Unternehmenssoftware in den Benelux-Ländern, starten eine strategische Partnerschaft. Die Kombination der Plattform von Thinkwise und der Software von Exact ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse von A bis Z zu automatisieren. Beide IT-Anbieter werden sich vor allem auf Unternehmen in den Bereichen Transport, Logistik und Einzelhandel konzentrieren.

Apeldoorn, 28. Oktober 2022 – Innovationen und neue Technologien verändern unsere Welt immer schneller. Unternehmen so gut wie aller Branchen sehen sich mehr denn je mit neuen Herausfordernden konfrontiert, in denen flexible Prozesse erforderlich sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Thinkwise (www.thinkwisesoftware.com/de) und Exact (www.exact.com/nl) reagieren darauf mit ihrem gemeinsamen IT-Angebot zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen.

Wim Ströhmeyer, Sales Manager HR Payroll & Alliances bei Exact: „Unternehmen in Transport, Logistik und Handel richten ihre Kernprozesse mit der Low-Code-Plattform von Thinkwise ein und gestalten ihre Finanzprozesse mit der Finanzsoftware von Exact. Auf diese Weise werden ihre Prozesse von A bis Z automatisiert und sie können die Daten besser nutzen, um zum Beispiel Routen und Fracht effizienter und damit auch umweltfreundlicher zu planen.“

Pieter-Paul van Beek, CEO von Thinkwise, ergänzt: „Außerdem sind die Lösungen von Thinkwise und Exact beide in der Cloud verfügbar. Wenn sich die Umstände intern oder extern ändern, lässt sich die Software problemlos skalieren. Darüber hinaus werden beide Lösungen automatisch mit den neuesten Technologien aktualisiert”.

Komplementäre IT-Lösung

Mit der komplementären IT-Lösung von Thinkwise und Exact erleben Unternehmen die ideale Mischung aus Flexibilität bei der Einrichtung von Kernprozessen in Kombination mit der Standard-Finanzsoftware von Exact.

Pieter-Paul van Beek: „Der große Vorteil der Low-Code-Technologie ist, dass Unternehmen damit ihr Transport Management System (TMS) oder Warehouse Management System (WMS) in kurzer Zeit entwickeln können. Die Unternehmen können sofort mit der Software arbeiten – ohne lange Einführungszeit”.

Wim Ströhmeyer: „Durch die Verknüpfung mit der intelligenten Buchhaltungssoftware von Exact sind die Finanzinformationen auch für das Unternehmen in Echtzeit über eine einzige, homogene Plattform zugänglich.“

Bewährte Verbindung

Die Verknüpfung der beiden IT-Plattformen wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach bei verschiedenen gemeinsamen Kunden umgesetzt, so zum Beispiel bei Aartsen, einem internationalen Obst- und Gemüsegroßhändler.

Marcel Hendriks, CFO Aartsen: „Unser neues ERP-System Fresh wurde komplett mit Thinkwise modelliert. Mit einem Knopfdruck importieren wir den Zahlungsstatus aller ausstehenden Rechnungen unserer Kunden aus dem Finanzpaket von Exact in Fresh. Es handelt sich um einen vollautomatischen Prozess, so dass vom Benutzer keine manuellen Tätigkeiten mehr erwartet werden. Dadurch wird auch das Risiko von Ungenauigkeiten in den Aufzeichnungen ausgeschlossen.

Strategische Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Thinkwise und Exact hat sich bei mehreren Kunden als so erfolgreich erwiesen, dass eine strategische Partnerschaft ein logischer nächster Schritt war.

Pieter-Paul van Beek: „Unsere bewährte Erfahrung in den Bereichen Transport, Logistik und Einzelhandel und die leistungsstarke Finanzsoftware von Exact bedeuten, dass sich Unternehmen jetzt mit noch größerem Vertrauen für die Kombination aus unserer Low-Code-Plattform und der Finanzsoftware von Exact entscheiden.“ Ströhmeyer fügt hinzu: „Die Unternehmen können von uns eine Komplettlösung erwarten, und das macht es für die Kunden leichter, mit uns zusammenzuarbeiten”.

Thinkwise und Exact freuen sich darauf, in Zukunft noch mehr Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen.

Pieter-Paul van Beek: „Wir konzentrieren uns jetzt auf Unternehmen in den Bereichen Transport, Logistik und Einzelhandel, werden aber mit der Zeit auch auf andere Sektoren expandieren. Gemeinsam mit Exact bieten wir Unternehmen eine perfekte Lösung für ihre IT-Landschaft.“

Über Exact

Exact entwickelt Unternehmenssoftware für KMU und Buchhalter. Die cloudbasierten Produkte automatisieren Geschäftsprozesse – von der Verwaltung und dem Finanzwesen über die Logistik bis hin zum Personal- und Kundenmanagement – und bieten Echtzeiteinblicke in wichtige Daten. Mit Hilfe von branchenspezifischen IT-Lösungen entlastet Exact seine Kunden von sehr spezifischen Aufgaben und ermöglicht es ihnen, effizient zu arbeiten, fundierte Entscheidungen zu treffen und weiter zu wachsen. Mehr als 550.000 Unternehmen, vor allem in den Benelux-Ländern, vertrauen inzwischen auf die Software von Exact.

Das 1984 in Delft gegründete Unternehmen beschäftigt 1 850 IT-Experten.

Weitere Informationen: www.exact.nl

Über Thinkwise

Thinkwise bietet die einzige wirklich nachhaltige Software-Entwicklungsplattform der Welt an, die die einfache, effiziente, modellgesteuerte Entwicklung leistungsfähiger IT-Kernsysteme ermöglicht, die nie mehr neu erstellt werden müssen.

Die Thinkwise-Plattform führt zu selbstlernenden IT-Kernanwendungen ohne Overhead, die auf klimaneutralen Servern laufen, die mit jeder neuen Version weniger Rechenleistung benötigen. Darüber hinaus kann veraltete Unternehmenssoftware mit dem integrierten Thinkwise Upcycler blitzschnell ersetzt werden. Dank der einzigartigen Thinkwise-Garantie ist dies innerhalb von spätestens12 Monaten möglich, andernfalls erhalten die Kunden die Lizenzgebühr für das gesamte erste Jahr zurück. Thinkwise wurde im Jahr 2002 gegründet und verfügt über ein internationales Partnernetzwerk. Die Thinkwise-Plattform wird von über 1.500 Organisationen in mehr als 50 Ländern genutzt. Weitere Informationen: www.thinkwisesoftware.com/de