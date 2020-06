Segeln ab Thessaloniki – Flüge zur Yacht optimal gebucht

Wir vermitteln ihnen und ihren Mitreisenden optimale Flüge zum segeln nach Thessaloniki. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften können wir oft Sonderpreise für Thessaloniki Flüge zur Segelyacht aber auch andere Destinationen anbieten.

Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands und liegt im Norden des Landes. Diese Stadt, mit zahlreichen kulturellen Stätten, ist ein beliebter Ausgangspunkt bei Seglern, um in die griechische Ägäis zu starten.

Das Revier im Mittelmeer besticht durch die atemberaubende Natur, die imposante Kultur und die perfekten Winde für Segler. Von der Marina Thessaloniki aus sind die meisten Ziele sehr gut mit der Segelyacht erreichbar.

In Thessaloniki gibt es gleich mehrere Marinas für Segelyachten. Diese sind perfekt und modern mit allem ausgestattet was man vor und nach dem Segeltörn braucht. Zu erreichen sind die Marinas für Segelurlauber vom Flughafen Thessaloniki auch sehr gut. Die Fahrtzeit beträgt lediglich ca. 25 – 30 Minuten.

Direkt in Thessaloniki findet man viele kulturelles Leben in den Museen, Musiklokalen, Theatern und Restaurants mit der traditionellen griechisch makedonischen Küche.

Die Bauwerke vergangener Kulturen und Epochen finden sich zahlreich in dieser Metropole in Griechenland. Die Hagia Sophia, die es auch hier in Thessaloniki gibt ist ein Besuch auf alle Fälle wert. Für die authentischen osmanischen Gässchen ist das Stadtviertel Ano Poli bekannt. Auch wenn der Weg dorthin nicht der einfachste ist. Am Ziel angekommen lohnt es sich. Von dem Vlatades-Kloster, das sich über der Stadt befindet, hat man einen wunderschönen Panoramablick über die Stadt und das Meer. Das Wahrzeichen der Stadt schlechthin ist der Weiße Turm. Dieser wurde direkt am Strand errichtet und ist 34 Meter hoch.

Sehenswertes in der Region um Thessaloniki

Wenn sie los segeln gibt es um Thessaloniki auch einiges zu erkunden und zu entdecken.

Ein UNESCO-Weltkulturerbe ist die archäologische Stätte von Philippi mit seinem Amphitheater. Eine atemberaubende Aussicht hat man von der Festung der Stadt Kavala aus. In dieser Stadt befindet sich auch das antike Aquädukt aus der Römerzeit. Falls sie sonnenbaden, und entspannen möchten, die Strände von Stavros und Nea Peramos, westlich von Thessaloniki, eignen sich perfekt für dieses Vorhaben.

