Teamsport wird auch zukünftig groß geschrieben

Ehemaliger Handballprofi Mario Allendörfer übernimmt 4All-Sports

Mario Allendörfer hat das Traditionsgeschäft 4All-Sports in Wetzlar Dutenhofen übernommen. Im Rahmen der alterbedingten Nachfolge übergibt ihm sein Onkel, Harald Allendörfer, nach 19 Jahren erfolgreicher Arbeit die Leitung des Sportfachgeschäfts.

Das seit 2001 bestehende Unternehmen mit Sitz Am Rübenmorgen 6 in Wetzlar-Dutenhofen hat sich als reines Sportgeschäft sehr schnell und erfolgreich am Markt etabliert. Das Angebot erstreckt sich über die Bereiche Teamsportbedarf, Vereinsausrüstung, Handball, Fußball, Running, Freizeitmode und Lifestyle. Daneben befindet sich innerhalb des Geschäftes ein offizieller Eintracht Frankfurt Fanshop. Dieser wird vom Sohn des Altinhalbers, Joel Allendörfer, weitergeführt.

Seit Januar diesen Jahres führt nun der langjährige Mitarbeiter der 4All-Sports, Mario Allendörfer, das Unternehmen weiter. Mario Allendörfer ist 34 Jahre jung und in der Region bekannt durch seine Karriere als Handballprofi. Von 2004 bis 2011 spielte er für die HSG Wetzlar, den TV Hüttenberg und die SG Achim/ Baden. Auch in seiner jetzigen Tätigkeit als Unternehmer will sich Mario Allendörfer auf den Bereich Vereins- und Teamsports konzentrieren.

Die familieninterne Unternehmensnachfolge wurde begleitet durch Herrn Dirk Olbrich von der exact Beratung GmbH. Das Beratungsunternehmen mit Sitz in Wetzlar hat sich auf die Begleitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen und –verkäufen spezialisiert. Die Umsetzung der Finanzierung des Gründungsvorhabens erfolgte durch die Volksbank Heuchelheim.

Doch der erfolgreiche Start in die Selbstständigkeit wurde ab Mitte März durch die Auswirkungen der Corona-Krise erheblich erschwert. Der Einzelhandel durfte aufgrund der Pandemie erst am 20.04.2020 wieder eröffnen. Doch der Jungunternehmer ließ sich in dieser Zeit nicht unterkriegen. Durch das Angebot eines Lieferservice, Rabattaktionen und Werbung auf Social Media Kanälen hatten die Kunden trotz der vorübergehenden Schließung die Möglichkeit, Sportartikel des Einzelhändlers zu erwerben.

Wir hoffen, dass Herr Mario Allendörfer so schnell nicht wieder eine derartige plötzliche Krise meistern muss und wünschen ihm weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Kontakt:

4All-Sports

Mario Allendörfer

Am Rübenmorgen 6

35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel: 0641 2501159

info@4all-sports.de

exact Beratung GmbH

Dirk Olbrich

Karl-Kellner-Ring 23

35576 Wetzlar

Tel. 06441-4479980

www.exact-beratung.de

www.unternehmensboerse-hessen.de