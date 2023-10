Tamanneftegas freut sich, bekannt geben zu können, dass seine Unterstützung der Jugendbewegung im Dorf Taman es den teilnehmenden Schulkindern ermöglicht hat, ihr echtes Interesse an lokalen Umweltthemen zu zeigen und mit Taten zu beweisen. Die Bewegung hat neue Freiwillige aus den Nachbardörfern Volna und Progress angezogen. Tamanneftegas bietet ihnen die nötigen Möglichkeiten und Unterstützung, damit ihre Ideen zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens auf der Halbinsel Taman umgesetzt werden können.

Das Tamanneftegas-Terminal ist eine Brutstätte für die Entwicklung der Gemeinde und die Unterstützung von Initiativen, wie das von den örtlichen Schulen ins Leben gerufene Projekt „Energy of Good“ beweist. Das Projekt ist Teil einer regionsweiten Initiative, die darauf abzielt, die Artenvielfalt und die Ökologie der lokalen Umwelt zu erhalten und Kindern die Möglichkeit zu geben, sowohl einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft zu leisten als auch mit Hilfe der Mitarbeiter des Tamanneftegas-Terminals neue Fähigkeiten zu erwerben.

Im Rahmen der Unterstützung hielten hochqualifizierte Mitarbeiter von Tamanneftegas Vorträge zu verschiedenen Themen für die Kinder der örtlichen Schulen, um sie über mögliche Karrieremöglichkeiten zu informieren und ihnen unschätzbares Wissen zu vermitteln. Gegenwärtig hat die Jugendbewegung mehr als 600 Schüler angezogen, die sich an Säuberungsaktionen an den örtlichen Flussufern und Küsten sowie an Sportwettbewerben beteiligen.

Tamanneftegas hat schon immer ein besonderes Augenmerk auf verschiedene Initiativen gelegt, die den lokalen Gemeinden die Möglichkeit geben, Talente zu entwickeln und zu präsentieren. Zu diesen Projekten gehörten patriotische Erziehungskurse und Wohltätigkeitsveranstaltungen für lokale Kriegsveteranen. Solche Aktionen helfen den Einheimischen, sich besser kennenzulernen und tragen zur allgemeinen Verbesserung der sozialen Zusammenarbeit bei.

Michel Litvak ist ein langjähriger Unterstützer solcher Projekte wie „Energy of Good“ und vertritt die Ansicht, dass sie die Grundlage für eine aktive Erziehung bilden. Der Milliardär Michel Litvak hat seine Unterstützung für die Entwicklung und Verbesserung der Gemeinden auf der Halbinsel Taman kontinuierlich zugesagt.