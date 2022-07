Steinberger Superfoods – mikronährstoffreiche Lebensmittel in Bio-Qualität – gesund und lecker

Das junge Unternehmen Steinberger Superfood lädt zu einer Stoffwechselkur ein, die viele abwechslungsreiche Superfoods enthält, und dadurch eine gesunde Ergänzung zur täglichen Ernährung bietet.

München, 14.07.2022 – Wohlfühlen mit Bio-Superfoods

Gesunde Lebensweisen kommen aus Bayern. Das wussten wir zwar schon immer, doch hier geht es weniger um bayerische Traditionen, sondern mehr um eine Ernährungsweise rund um natürlich vorkommende Nährstoffe, denen ein gesundheitsförderndes Potential nachgesagt wird. Das

„neudeutsche“ Wort für diese Lebensmittel lautet: Superfoods.

Der Moment, der alles veränderte

In Bruckberg, in der Nähe von Landshut, betreiben die beiden Geschwister Marina und Manuel Weihmüller ihr auf Superfoods spezialisiertes Unternehmen. Zur Gründung der Firma hat ein Schicksalsschlag beigetragen, den Marina Weihmüller mit 16 Jahren erfahren musste. Damals wurde bei ihr Diabetes vom Typ 1 diagnostiziert. Mit einem Blutzuckerspiegel von 500 kam sie ins Krankenhaus. Diese tiefgreifende Erfahrung änderte bei ihr und ihrem Bruder Manuel alles.

Seitdem Marina an Diabetes erkrankt ist, beschäftigen sie sich mit ihrer Ernährung und Gesundheit. In ihren Ausbildungen und Selbststudium lernten sie die Bedeutung von Nährstoffen in unserer Nahrung zu verstehen. Auf der Suche nach dem nährstoffreichsten und gesündesten Lebensmittel sind sie auf Superfoods gestoßen und seither von diesen begeistert.

Im Jahr 2019 riefen die Geschwister die Marke Steinberger Superfoods ins Leben, um Superfoods für alle Menschen einfach verständlich, vielseitig und lecker zu machen.

146 000 Kunden sind von Steinberger überzeugt

Das junge Unternehmen kann bislang eine erstaunliche Erfolgsgeschichte aufweisen. Es verfügt bereits über rund 146 000 Kunden, die zum Teil regelmäßig die Bio-Superfoods kaufen. Kein Wunder: Marina und Manuel von Steinberger sind wie viele Menschen fest davon überzeugt, dass man die eigene Gesundheit nicht alleinig der Pharmaindustrie überlassen sollte. Sie glauben vielmehr an die zentrale Bedeutung einer möglichst gesunden und natürlichen Ernährung.

Unglaublich viele Menschen folgen ihnen mittlerweile auf diesem Weg. Ihr Unternehmen beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter. Wie schafft man das als junges Unternehmen? Verdammt gutes Marketing, Produkte, die gut schmecken und noch dazu reich an Mikronährstoffen sind, veranlassen Ihre Kunden zu zwei Dingen: Wieder und wieder zu bestellen und die positive Erfahrung mit Weiteren zu teilen.

Inzwischen besteht die Produktpalette aus 30 Superfoods, hochkarätige, bio-zertifizierte und laborgeprüften Lebensmittel. Zu den beliebtesten Produkten gehören beispielsweise die Bio- Flohsamenschalen, die zu mehr als 80 Prozent aus Ballaststoffen bestehen, das Bio-Gerstengras-Pulver, mit dem unter anderem Smoothies und Säfte verfeinert werden können, sowie das Bio-Kurkuma- Pulver aus Indien, wo die Wurzel traditionell angebaut wird.

Dazu kommen einige „Exoten“, wie Ashwagandha, Acai oder Spirulina. All diese Superfoods sollen für ein gesteigertes Wohlbefinden sorgen und natürlich auch exzellent schmecken.

Optimierung und Verbesserung des Energiestoffwechsels – mit der Stoffwechselkur

Um noch bekannter zu werden, und neuen Kunden auf eindrucksvolle Weise die Wirkung des Superfoods am eigenen Körper zu demonstrieren, hat sich Steinberger Superfood nun etwas ganz Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto „Stoffwechsle mit uns!“ laden die Gründer über einen Zeitraum von 21 Tagen zu einer Stoffwechselkur ein. Dabei wird jeden Tag ein neues Superfood detailliert vorgestellt. Außerdem gibt es dazu leckere Rezepte, die Spaß machen und leicht umzusetzen sind. Keine Frage:

Wer sich für Bio-Nahrungsergänzungsmittel interessiert, kommt an Steinberger nicht vorbei. Nähere Informationen zu dem Unternehmen und seinen Produkten gibt es online. Dort erfährst Du auch mehr über die Stoffwechselkur.

Über Steinberger Superfoods:

Das niederbayerische Unternehmen könnte fast noch als Startup durchgehen. Erst 2019 gegründet, stellen sie heute schon mehr als 146.000 Kunden zufrieden. Wie schafft man das? Konsequente Konzentration und Spezialisierung auf bio-zertifizierte Superfoods, die dem menschlichen Körper, dem Stoffwechsel und unserem Wohlbefinden guttun. Die Kunden bemerken, dass sich bei ihnen etwas zum Positiven verändert und bestellen wieder.

Kontaktdaten:

Steinberger Superfoods, Marina Weihmüller Auenstraße 17, 84079 Bruckberg, Tel.: +49 8765/9387011, E-Mail: info@steinberger-superfoods.de Internet: https://steinberger-superfoods.de/

