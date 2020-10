Star Micronics bringt trägermaterialfreien Etikettendrucker TSP654IISK mit verbesserten Funktionen auf den Markt

High Wycombe, Großbritannien, 1. Oktober 2020: Der internationale POS-Druckerhersteller Star Micronics kündigt seinen neuen trägermaterialfreien Thermodirekt-Etikettendrucker TSP654IISK an. Dieser Drucker ist für die Verwendung in Fastfood-Restaurants, Cafés und anderen Anbietern von Essen zum Mitnehmen konzipiert, ermöglicht Drucken von Etiketten, Essensbestellungen und Beschriftungen von Verpackungen sowie Produktetiketten für den Einzelhandel und die Logistik und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Vielseitigkeit aus.

Motiviert durch das in letzter Zeit gestiegene Volumen der Online-Bestellungen über verschiedene Wege sowie die strengeren Hygienevorschriften und speziellere Bestellungen hat Star den TSP654IISK entwickelt, um zuverlässiges und präzises Drucken von Etiketten und Bestellungen zu ermöglichen. Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 180 mm/Sekunde und dem kompakten Design druckt der TSP654IISK hochauflösende Texte und Grafiken auf trägermaterialfreien MAXStick®-Medien mit Rollenbreiten von 40 mm, 58 mm oder 80 mm.

Mit mehr Etiketten auf trägermaterialfreien Medien als auf Standard-Etikettenrollen und der Flexibilität zur Verwendung einer Rolle mit 40 mm für kleinere Objekte lassen sich Einsparungen erzielen. Da sich flexible thermische Etiketten auf praktisch jeder Fläche anbringen lassen, leicht entfernt und ohne Überreste abgezogen werden können, ermöglichen sie die Verfolgung eines Auftrags durch die gesamte Vorbereitung von der Auftragsvergabe bis zur Auslieferung und damit ein extrem hohes Maß an Präzision und Effizienz.

Der TSP654IISK enthält einen hochwertigen Guillotine-Schneider mit Einklemmschutz und einen Papiereinzugsensor für effiziente Auftragsverarbeitung bei hoher Auslastung, wenn gleichzeig mehrere Aufträge ausgeführt werden. Der Papierentnahmesensor kann so eingestellt werden, dass jedes neue Etikett/jeder neue Auftrag gehalten wird, bis der vorige entnommen wird, wodurch die Host-Software bestimmen kann, wann das Ticket entnommen wurde und wie lange nach dem Druck oder vor der Lieferung der Druckauftrag begonnen wurde. Mit einem optional anzuschließenden Buzzer kann die Bedienkraft entweder einmal oder wiederholt darauf hingewiesen werden, dass das Etikett entnommen werden kann.

Der TSP654IISK ist mit austauschbaren Plug-In-Schnittstellen wie Serial, USB und Ethernet LAN verfügbar und bietet ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Upgrade-Möglichkeiten. Ein MFi-zertifiziertes Bluetooth-Modell ist ebenfalls erhältlich. Außerdem ist der TSP654IISK mit der herausragenden HI X Connect Schnittstellentechnologie WebPRNT™ und CloudPRNT™ von Star kompatibel und ermöglicht direkte lokale oder entfernte Serverkommunikation und Druck. Dies ist ideal für den direkten Druck von Essensbestellungen und Lieferetiketten bei Onlinebestellungen und Liefersoftware ohne lokales Tablet oder POS-System. Außerdem bietet der Drucker eine Hub-Funktionalität mit 2 USB-Hostanschlüssen für den Anschluss eines USB-Scanners oder Kundendisplays.

Simon Martin, Director & General Manager, Star Micronics EMEA: “Der neue TSP654IISK basiert auf dem Erfolg früherer Produkte für Etikettdruck und ermöglicht unerreichte Funktionalität und Vielseitigkeit. Mit SDK-Support für iOS, Android und Windows für einfache Integration in verschiedene POS-, Tablet- und Cloud-Lösungen bietet der TSP654IISK das breite Spektrum der Star-Softwarepartner in den Bereichen Einzelhandel und Gastronomie mit einer vielseitigen trägermaterialfreien Etikettdrucklösung, die den Ansprüchen vieler Angebots- und Verkaufsmöglichkeiten gerecht wird.”