Sprühgebläse AS 1200 von Birchmeier jetzt auch mit CAS-Akku

Das Akku-Sprühgebläse AS 1200 ist mittlerweile bestens am Markt etabliert. Die Birchmeier Sprühtechnik AG wurde bereits mehrmals für das innovative Gerät ausgezeichnet. Seit neuestem wird das Sprühgebläse durch zwei nebeneinander befestigte 18 Volt Akkupacks aus der Cordless Alliance Familie (CAS) versorgt. Damit sind nun alle Akku-Geräte des Herstellers mit dem CAS-Akku-System ausgestattet.

Das Akku-Sprühgebläse AS 1200 ist als Zusatzgerät konzipiert und funktioniert zusammen mit einem Sprühgerät der Birchmeier «Accu-Power» Linie. Nun hat der Hersteller das Sprühgebläse auf 36 Volt hochgerüstet. Das wird durch Koppelung zwei nebeneinander befestigter 18 Volt Akkupacks aus der Cordless Alliance Familie (CAS) erreicht.

Die leistungsstarken LI-HD-Akkus, die Spannungserhöhung sowie eine extrem ressourcenschonende Energieeffizienz führen zu einer verlängerten Laufzeit des Akku-Sprühgebläses um ca. 50%. Zudem kann die höchste Gebläsestufe, die Turbostufe, jetzt permanent eingesetzt werden. Zuvor war diese auf 30 Sekunden beschränkt. Große Reichweiten sind somit über die gesamte Einsatzzeit möglich.

Für die Befestigung der Akkus hat der Schweizer Hersteller eine praktische 2-in-1-Lösung entwickelt: Die Trageeinheit mit beiden Akkupacks kann entweder am Rückensprühgerät angebracht oder als Hüftgurt getragen werden, z.B. bei der Nutzung von Karrenspritzen.

Da sowohl Akkupacks als auch Ladegeräte der mittlerweile 26 Partner des CAS-Verbundes herstellerüber­greifend kompatibel sind und in mehr als 280 Geräten verwendet werden können, profitiert auch der Anwender. Denn durch die mehrfache Nutzung der Akkus in vielen verschiedenen Geräten spart er deutlich Anschaffungskosten. Das CAS System ist qualitativ hochwertig und hat Leistungsmerkmale, die hohen Ansprüchen genügen. Sei das nun kurze Ladezeiten, Kapazität wie auch Betriebssicherheit und Lebensdauer.

Gesteuerter Luftstrom führt zu mehr Zielflächengenauigkeit

Das Akku-Sprühgebläse AS 1200 optimiert die Applikation von Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenstärkungsmitteln bei der Spotbehandlung, aber auch bei der Behandlung von dichten Laubbeständen, Hecken oder Flächen. Die Auswahlmöglichkeit von Düsentyp und Sprühdruck ermöglicht eine ideale Anpassung auf die Anwendung. Auf niedriger Gebläsestufe bewegt ein leichter Luftstrom das Blattwerk im Nahbereich, so dass die Sprühtropfen ideal in die Laubwand eingetragen werden und die Blattober- und auch Blattunterseiten schonend benetzen. Für Anwendungen in größeren Höhen (bis zu 13 Metern) wird die Gebläseleistung auf Orkanstärke gesteigert, der Sprühdruck angepasst und evtl. der Düsentyp gewechselt.

Der Anwender erzielt mit diesem neuen Verfahren eine verbesserte Bestandsdurchdringung und somit Wirkung. Außerdem wird Sprühmittel eingespart, weil ein höherer Anteil auf der Pflanze landet, besser verteilt wird und weniger Streuverluste entstehen. Der negative Aspekt der Abdrift wird nahezu vermieden.

Über Birchmeier

Birchmeier ist seit mehr als 145 Jahren ein führender Hersteller von Sprüh-, Schäum- und Dosiergeräten. Das umfangreiche Produktsortiment reicht von kleinen Handsprühgeräten bis zu Rücken- oder Karrenspritzen. Anwendungen finden sich im Garten, der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien. Qualität „Made in Switzerland“, Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte stehen im Mittelpunkt. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt für das Unternehmen eine tragende Rolle. Im Jahr 1889 entwickelte die Schweizer Firma die erste Rückenspritze der Welt. In den letzten Jahrzehnten ließ das Unternehmen immer wieder durch seine Innovationen aufhorchen, wie zuletzt durch die Akku-Sprühgeräte Linie mit intelligenter Drucksteuerung. Entwickelt und produziert werden alle Geräte in der eigenen Fabrikation in Stetten (Schweiz). Exportiert werden die Produkte in über 80 Länder.

Smart und Swiss seit 1876

www.birchmeier.com