Sportaktion mit Futsal-Legende Ricardinho im sportlichsten Resort der Malediven!

“Joga Bonito” im Kandima Maldives

Futsal-Legende und 6-facher Weltfutsaler Ricardinho veranstaltete im Kandima, dem sportlichsten Resort der Malediven ein Futsal-Camp für die Gäste und die maledivische Fußballmannschaft der Insel Kudahuvadhoo. Sowohl die Kandima-Gäste als auch das lokale Team waren begeistert von einem der größten Futsal-Spieler aller Zeiten zu lernen und sich ein paar Tricks abzuschauen. Auch abseits des Full-Size Fußballplatzes im Kandima war Ricardinho für die ein oder andere Fachsimpelei mit den Gästen zu haben. Denn während der Europameisterschaft ist der Profi natürlich auch als absoluter Experte gefragt.

Damit bewies das Kandima Maldives wieder einmal, dass es nicht umsonst als das sportlichste Resort der Malediven gilt. Denn die Wahrscheinlichkeit, Sportler auf Weltniveau in Aktion zu sehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ist wohl bei keinem anderen Resort der Malediven so hoch wie im Kandima Maldives. In den letzten Jahren waren unter anderem bereits Liverpool-Profi Joe Gomez, Champions League-Held Ederson Moraes von Mancester City und Freestyle-Kickerin Lia Lewis zu Gast in dem Inselresort.

Ricardinho kommentierte seinen Aufenthalt: „Wir sind vom Kandima Maldives und der Zusammenarbeit begeistert. Es war eine großartige Gelegenheit, meine Leidenschaft für den Sport zu teilen. Denn die verbindet mich mit dem Kandima. Auch das Training mit Gästen, Mitarbeitern und den einheimischen Jugendlichen hat unheimlich Spaß gemacht. Gemeinsam haben wir unvergessliche Erinnerungen geschaffen und die Liebe zum Fußball und zu einem aktiven Lebensstil geweckt.“

Das Kandima bietet aber auch neben dem Platz eines der umfassendsten Sportangebote auf den Malediven. Das Kandima Maldives ist eine Lifestyle-(Desti)Nation im Dhaalu-Atoll, einem wahren Tauch- und Wassersport Eldorado. Gleich 32 fantastische Tauchplätze locken im Umkreis zum Tauchen oder Schnorcheln. Die Tauchschule bietet alles vom Anfänger- bis zum Rescue-Kurs. Für fortgeschrittene Unterwasserliebhaber locken Tauch-Highlights in der Nacht, in den Tiefen, in Höhlen oder beim Strömungstauchen. Das Sportzentrum AQUAHOLICS bietet auch über Wasser eine große Auswahl an Aktivitäten wie Kite-Surfen, Windsurfen, Wake Boarding, Wasserski, Jet Ski oder Kayak fahren, Segeln oder auch Hochseefischen.

Das BURN Fitness Center, ein Fitnesspavillon für vielfältige Yoga und Pilates-Kurse, Tennis-, Badminton- und Beachvolleyball-Plätze direkt neben dem Meer. Einer der längsten Außenpools der Malediven lädt zum Eintauchen und der drei Kilometer lange Strand zum Joggen oder zum Radfahren ein.

Mehr Information unter: kandima.com