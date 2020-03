SpillFix: Hocheffizientes organisches Universal-Bindemittel

SpillFix ist ein hochsaugfähiges, organisches Universal-Bindemittel für ausgelaufenes Öl und alle anderen Flüssigkeiten wie Chemikalien, Lösungsmittel, Lacke, Urin usw.. Dank Mikroschwamm-Wabenstruktur verbleiben keine Flüssigkeitsrückstände oder Ölfilme auf Oberflächen.

SpillFix ist ein hundertprozentiges umweltfreundliches Naturprodukt. Es ist nicht gesundheitsschädlich, enthält keine Chemikalien oder Pestizide und es ist ein biologisch abbaubares Produkt. SpillFix ist ein hocheffizientes Streumaterial mit 9-facher Aufnahmekapazität. Dank der Mikroschwamm-Wabenstruktur kapselt es Flüssigkeiten ein und nichts läuft mehr aus. Es verbleiben auch keinerlei Rückstände von Flüssigkeiten, flüssigen Klebstoffen, Lacken oder Ölfilmen. Eine Nachreinigung von zum Beispiel Wegen, Hallen usw. ist nur noch in den aller seltensten Fällen notwendig.

SpillFix Universal-Bindemittel kann für alle organischen, mineralischen und synthetischen Flüssigkeiten verwendet werden. Egal ob es sich hier um verschüttete Säuren, Chemikalien, Öle, Säfte, Klebstoffe, Blut, Urin oder andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis handelt: SpillFix reagiert sofort bei Kontakt. Das Streumaterial ist auch auf empfindlichen Oberflächen verwendbar, da es sich hier um ein weiches, nicht scheuerndes Material handelt.

Einzusetzen ist SpillFix in vielen Bereichen wie zum Beispiel in der Fertigung und Produktion, in Lagerhallen, großen Werkstätten (z.B. Kfz-Dienstleistern), Tankstellen, bei Feuerwehren, im Katastrophenschutz, bei Umwelt-Dienstleistern und THW, in der Petro- und Chemieindustrie, im Einzel- und Großhandel zum Verkauf an Verbraucher für Automobil, Öltanks und Garagen, in Küchen und Gastronomie, in Laboren, Krankenhäusern, im Transportwesen, in der Lebensmittelindustrie und vieles mehr.

SpillFix wird aus Kokosnussschalen gefertigt, einem Abfallprodukt der Kokosnuss-Industrie. Da jährlich hunderte Tonnen Kokosnussschalen verbrannt werden, suchen viele ökologisch denkende Unternehmen hier einen Ausweg, damit hier weniger CO-2 in die Umwelt geschleudert werden. Aus dem sogenannten Abfallprodukt Kokosnussschale wird zwischenzeitlich Geschirr hergestellt, Dünger, Pflanzerde, Anzuchterde, Erde für Terrarien und seit ein paar Jahren auch das Universal-Bindemittel SpillFix. Kokosnussfasern sind ein sehr hochwertiges Produkt, das auf keinen Fall einfach so verbrannt werden sollte.

Da das Material ein enormes Saugvermögen besitzt, und risikolos für die Umwelt ist, zählt es als hochwertiges Sorptionsmittel für alle Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis. Dank des geringen Eigengewichtes und des hohen Aufnahmevermögens sowie der Möglichkeit, das Material zu kompostieren, in speziellen Anlagen zu verbrennen (bei Aufnahme von gefährlichen Substanzen) oder über den normalen Müll zu entsorgen, sind die Entsorgungskosten um ein vielfaches geringer, als dies bei handelsüblichen Granulaten der Fall wäre.

Es bedarf zudem viel weniger Manpower, um ausgelaufene Flüssigkeiten mit SpillFix umgehend zu beseitigen. Es spart Lagerplatz ein, da viel weniger Material als bisher eingekauft werden muss. Somit werden auch gleichzeitig die Kosten reduziert: vom Einkauf bis hin zur Entsorgung. Hallen und Wege sind sofort – nach dem Einsatz von SpillFix – wieder begehbar. Nachreinigungen sind fast nicht mehr notwendig. Ein Ausrutschen aufgrund eines Ölfilms gehören der Vergangenheit an. SpillFix nimmt Flüssigkeiten aller Art vollständig auf.

SpillFix Universal-Bindemittel staubt nicht, enthält keinerlei Zusätze, Chemikalien oder Düngemittel. Es enthält auch keinen gefährlichen Silikon-, Quarz- oder Aluminiumstaub, was leider bei mineralischen Granulaten der Fall ist. Dank der hohen Saugfähigkeit vom bis zu 9-fachen des Eigengewichtes und des Kapillareffektes können sehr dünnflüssige bis sehr dickflüssige Substanzen aufgenommen werden wie zum Beispiel Kraftstoffe, mineralische oder pflanzliche Öle und Schmierstoffe, Schneidflüssigkeiten, Lacke, Farben, Holzöle, Lasuren, Lösungsmittel, Chemikalien auf Wasserbasis, Pestizide, Herbizide, milde Ätzmittel, organische Flüssigkeiten, Soßen, Dressings, Salatsoßen, Ketchup, Nussnougatcreme, Bier, Säfte, Wein oder auch Körperflüssigkeiten von Mensch und Tier.

SpillFix Universal-Bindemittel aus Kokosnussfasern streut man einfach über die ausgelaufene Stelle. Am besten erst um die Ränder zur Eingrenzung, um ein weiteres Ausbreiten der Flüssigkeit zu verhindern. Dann kann weiteres Streumaterial auf die Auslaufstelle gestreut werden. SpillFix wird mit einem festen Besen und der aufgenommenen Flüssigkeit zusammen aufgekehrt. Ungefährliche Flüssigkeiten können mit SpillFix in eine dafür abgestellt Tonne geschüttet werden, damit man das Material beim nächsten Unfall wieder verwenden kann. Das Kokosnussmaterial saugt sich bis zum vollständigen Sättigungsgrad voll. Erst dann muss es entsorgt werden.

Erhältlich ist SpillFix in großen 3-Liter Dosen im 6er-Pack für 12 Liter Flüssigkeit, als Palette mit 288 Dosen für 576 Liter Flüssigkeit, im 3,2 Kilo-Beutel auf Palette mit 124 Beuteln für 1240 Liter Flüssigkeit oder auch im 9 Kilo-Beutel auf Palette mit 48 Beuteln für 1584 Liter Flüssigkeit.

