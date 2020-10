Speedy – Die ehemalige Teenyband kehrt zurück

1980 – kreischende Mädchen, und rockende Teenager auf der Bühne und auf dem Bildschirm. In der Zeit, als die Berliner Band „The Teens“ grade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren bekamen sie plötzlich extrem starke Konkurrenz aus Heidelberg. Speedy.

Mit Songs wie “Much To Young To Rock´n´Roll” oder “Heroes Never Win”, die der damalige Musiker und Bravo-Starfotograf Didi Zill produzierte, stürmten die Jungs die Hitparaden und rockten die Hallen von Flensburg bis Garmisch. Schnell wurden sie auch in den Nachbarländern bekannt. Mehrmals lud sie Ilja Richter in seine damalige Erfolgssendung „ZDF – Disco“ ein.

Ob im TV, in den Hitparaden, auf der Bühne, Speedy waren das Idol tausender kreischender Mädchen bis Mitte der 80er Jahre. Dann wurde es etwas ruhiger. Bis jetzt.

Denn sie sind wieder da…schnell…schneller…Speedy

Mit der neuen Single „Willy Is Back“, einer Neuaufnahme einer ihrer großen Hits aus dem Jahr 1980, beweisen die Heidelberger Jungs, die nun zwischenzeitlich aus dem Teenageralter raus sind, dass sie immer noch Rockmusik im Blut haben.

Die sogenannte B – Seite „Fight Like A Fighter“ ist eine Nummer aus der Feder von Bandleader Jürgen Dittler.

Und vielleicht fühlt sich so mancher noch einmal in die Zeit der guten alten 80er zurück versetzt, wenn die Heidelberger Jungs auf der Bühne stehen.

Speedy Is Back

Dynamisch…Rockig….Speedy

