Sonnenuntergangs fahrt in Palma mit dem Partyboot

Feiern Sie mit über 100 Gästen an Bord des Partybootes, das mit seinen verschiedenen Lounges und einer Tanzfläche viel Platz wie noch nie bietet und genießen Sie das herrliche Ambiente zum Sonnenuntergang an der Playa de Palma. Eine ganz besondere Bootstour in entspannter Atmosphäre mit einem internationalen Publikum. Verbringen Sie ein paar Stunden auf dem Partyboot bei Sonnenuntergang, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden.

Sobald wir die Delta Bucht erreichen, werden wir in seichten Gewässern ankern, schwimmen, Schnorcheln und Schnorchelausrüstung nutzen und die Unterwasserwelt von Mallorca bestaunen. Genießen Sie unterwegs Cocktails, Bier, Sangria, Cava und mehr. 2 Getränke sind auf der Tour enthalten. Erkunden Sie bei unserer Tagestour mit dem Partyboot die Höhlen, Strände und das magische Wasser und die wunderschönen Buchten von Mallorca.

Party Bootsfahrt in den Sonnenuntergang

Begeben Sie sich zum Sonnenuntergang auf unser mediterranes Holzschiff, um ein einzigartiges Partyerlebnis im Mittelmeer zu genießen. Erleben Sie eine Bootsfahrt mit Live-DJ entlang der spektakulären türkisfarbenen Strände und schätzen die herrliche Aussicht auf die Bucht von Palma.

Wir navigieren nach Südosten in Richtung Cala Blava. Dort werden wir in den kristallklaren Gewässern verankern, wo Sie die Unterwasserwelt der Gegend erkunden und schwimmen, tauchen, oder einfach nur entspannen und auf den Netzen von dem Partyboot ein Sonnenbad nehmen.

Während wir in der Bucht ankern, servieren wir ein leckeres Buffet auf unserem breiten Deck. Wenn Sie möchten, können Sie den Spaß in unserer Bar an Bord fortsetzen und dabei exquisite Cocktails und Longdrinks verkosten, während die Sonne in den Rhythmus der Musik eindringt und Tanz, Spaß und Lachen einlädt …

Wir fahren entlang der Playa de Palma Richtung Palma Hafen, um den Sonnenuntergang über den Bergen Mallorcas zu betrachten, während der DJ den Urlaubern so richtig einheizt.

Mit den ca. 100 Partygästen an Bord bietet das Boot außergewöhnlich viel Platz zum Feiern und Entspannen. Erst 2021 wurde das Boot komplett renoviert und mit einer tollen Bar sowie chilligen Holzmöbeln ausgestattet. Genießen Sie typisch mallorquinische Tapas und leckere Drinks, während Sie zum Beat des DJs tanzen. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend auf dem Meer.