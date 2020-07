„Sommer Gefühle“- Neu bei LiveFresh

Bestens ausgestattet für die heiße Jahreszeit!

Hamburg, Juli 2020

Sommer, Sonne, Sommer Gefühle: die Saftkreation von LiveFresh neu im Sortiment mit einer perfekten Kombination aus beliebten Früchten. Die Süße der Mango, Vitamine aus der Erdbeere und dem Apfel und Limette für die extra Frische an heißen Tagen. Tipp: eisgekühlt, direkt aus der Flasche, ideal für eine Auszeit auf dem eigenen Balkon. Hol dir den Urlaub mit LiveFresh nach Hause!

Doch auch die weiteren Säfte von LiveFresh haben so einiges zu bieten. Sie dienen als Unterstützung bei der Umstellung auf einen fitteren und gesünderen Lebensstil. LiveFresh verbindet Lifestyle, gesunde Ernährung und guten Geschmack. Die kaltgepressten Säfte sind zuckerfrei, ohne Zusatzstoffen und 100% natürlich. Dank der vielen enthaltenen Vitamine helfen sie, das Immunsystem zu stärken und Körper und Geist während der warmen Jahreszeit ein Frischegefühl zu schenken. Die enthaltenen Superfoods wie Ingwer, Kurkuma und Granatapfel machen die Säfte von LiveFresh zum perfekten Highlight für zwischendurch.

Da die Produkte von LiveFresh bei der angewendeten HPP-Produktionsmethode nicht wie herkömmliche Fruchtsäfte erhitzt werden, bleiben alle wertvollen Nährstoffe aus Gemüse und Früchten erhalten. Genau diese Nährstoffe sind es, die für Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen essenziell sind. Da kommt die neue Kreation „Sommer Gefühle“ wie gerufen! Der perfekte Begleiter an heißen Sommertagen, ein Frische-Kick für Körper und Geist. Ob bei tollen Aktivitäten oder zum Chillen auf dem eigenen Balkon, „Sommer Gefühle“ kommt immer gut an.

Deutschlandweit sind die LiveFresh-Säfte im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel erhältlich, Märkte wie beispielsweise Rewe, Edeka, Kaufland und denn´s Biomarkt haben die Superdrinks bereits im Sortiment. Aber auch im Onlineshop unter https://livefresh.de/collections kann man bequem die Säfte zu sich nach Hause bestellen.

Weitere Informationen unter www.livefresh.de.

Die LiveFresh GmbH & Co ist Spezialist für innovative, kaltgepresste Säfte in Deutschland. Die Saftmanufaktur vom Bodensee hat es sich zum Ziel gemacht, mithilfe ihrer leckeren und gesunden Säfte einen „freshen“ und gesundheitsbewussten Lifestyle zu verbreiten und die frischen Säfte in jeden Haushalt zu bringen – voller Geschmack garantiert, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe.

Die beiden Gründer Simon Storz und Benedikt Schellinger achten darauf, dass die Wertschöpfungskette in eigener Hand bleibt, um eine hohe Qualität und ein unvergleichbares Geschmackserlebnis zu gewähren.

Die Säfte von LiveFresh werden nach dem HPP-Verfahren angefertigt. Durch das High Pressure Processing (HPP) werden, wie auch beim Pasteurisieren, Lebensmittelverderber abgetötet. Die Nährstoffe bleiben jedoch durch das schonende Pressen vollständig erhalten, was die Säfte von LiveFresh zu echten Vitaminbomben macht.

Das vielfältige Sortiment geht von kleinen Shots über Wellness- und Frühstücks-Säfte im 250ml-Format bis zu 3l-Saftpaketen und verschiedenen Saftkuren – da ist für jeden etwas dabei.

