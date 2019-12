Slow Tourism in Italien: Authentisch und bewusst Urlaub machen

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des entschleunigten Tourismus für Italien. Unter dem Begriff Slow Tourism werden Wanderurlaube in der Natur und andere Aktivitäten zusammengefasst, die unter freiem Himmel stattfinden. Aber auch das nachhaltige Reisen fernab großer Touristenzentren gehört dazu. Menschen, die sich dem Slow Tourism anschließen, möchten die Authentizität der Einheimischen kennenlernen, so auch die Traditionen und deren Küche. Der langsame Tourismus eröffnet Zeit und Möglichkeiten zur achtsamen Wahrnehmung der eigenen Person sowie zum Durchatmen und Innehalten.

Italien verfügt über eine große Natur- und Artenvielfalt

Insbesondere Naturliebhaber kommen in Italien auf ihre Kosten. Etwa 25 Nationalparks und zahlreiche regionale Naturschutzgebiete sowie deren Bewohner und Pflanzenvielfalt warten darauf erkundet zu werden. Eine Vielzahl der ausgeschilderten Wanderwege führen zu kulturhistorischen Ortschaften, wie zum Beispiel die Route des Franziskuswegs oder viel gepilgerte Frankenstraße nach Rom. Ebenso einen malerischen Eindruck vermitteln auch die literarischen Wege wie der Cammino di Dante oder die historische Via Appia.

Leben wie ein Einheimischer in Italien

Möchten Sie sich im Italien Urlaub einmal wie ein Einheimischer fühlen, sollten Sie schöne Borghi als Unterkunftsart wählen. Im Hinterland sowie an den Küsten von Nord- bis Süditalien existieren etwa 1000 kleine Dörfer dieser Art. Im Mittelalter wurden diese meist um eine Burg erbaut und haben bis heute ihren ursprünglichen Charakter behalten. In diesen Ortskernen laufen die Uhren etwas langsamer und Traditionen sind hier genauso erlebbar wie die authentische Küche Italiens.

Italien ist reich an Kulturschätzen

Mit rund 54 UNESCO-Welterbestätten ist Italien weltweit führend, was den Reichtum an Kulturschätzen betrifft. Die große Vielfalt an kulturellen Bauten, wie etwa das Kolosseum in Rom oder die antike Stadt in Neapel, ist ebenso bekannt wie die Renaissancekunst in Florenz. Des Weiteren zeichnet sich Italien durch zahlreiche andere Sehenswürdigkeiten aus, die jährlich über 50 Millionen Besucher in das Land des Stiefels ziehen.

Das Leben ist schön dank Slow Tourism

Insbesondere in einem entschleunigten Urlaub möchte man das Leben in vollen Zügen genießen. Neben einer ursprünglichen Unterkunft gehören auch gutes Essen und Wein dazu. In Gourmetkreisen zählt Italien zu den weltweit beliebtesten Ländern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass regionale Küche und Erlebnisse im Vordergrund des Slow Tourism stehen. Somit gehören geführte Besichtigungen in Käsereien, Kellereien oder zu Wochenmärkten zu den Urlaubsaktivitäten der Besucher.

Auf bekannten Weinstraßen die kulinarische Tradition Italiens kennenlernen

Für Weinliebhaber sind vor allem die italienischen Weinstraßen ein wahres Highlight. Diese führen durch unterschiedliche Anbaugebiete an zahlreiche Konsortien, Weingüter und Weinlokale. Italien beherbergt rund 150 solcher Weinstraßen, an denen 3300 Weinkeller und 1450 Gemeinden beteiligt sind. Sie sind der Inbegriff für das Erleben des nachhaltigen Slow Tourism in Italien. Schließlich nimmt sich der Urlauber bewusst Zeit, die regionale Esskultur und Tradition kennenzulernen und Kontakt zu den Einheimischen aufzunehmen.

Toskana als international bekannteste Weinregion

Die Toskana beispielsweise ist international die berühmteste Weinregion Italiens. Als solche bietet sie zahlreiche Feste und große Weinstraßen wie die Strada del Vino e dell‘ Olio Chianti Classico. Sie beherbergt etwa neun Gemeinden zwischen Siena und Florenz. Damit ein Wein den Namen Chianti Classico tragen darf, müssen etwa 80 Prozent der Sangiovese Traube enthalten sein.

Sizilien auch führend im Weinanbau

Aber auch Süditalien brilliert mit dem Anbau von vorzüglichem Wein, der von Zeit zu Zeit auch gefeiert wird. Beispielsweise findet in Menfi, einer Stadt in der Provinz Agrigento, jährlich das Weinfestival Inycon statt. Diese zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Veranstaltungen aus wie etwa Verkostungen von Wein und regionalen Spezialitäten, Konzerte, Open-Air-Partys und Seminare.

