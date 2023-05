„Slow Itinerary“ ist das Motto im Nova Maldives für einen relaxten, kulturell verwurzelten und nachhaltigen Sommerurlaub!

Der Sommer naht und viele Menschen teilen den Wunsch, ihren Urlaub relaxt, aber nachhaltig und inhaltsvoll zu gestalten. Daher offeriert das Nova Maldives seinen Gästen diesen Sommer im Rahmen des „Slow Itinerary“-Programms, sich an nachhaltigen Aktivitäten zu beteiligen, neue Fähigkeiten zu erlernen, die lokale Gemeinschaft und die Umwelt mit sinnvollen Projekten zu unterstützen. So soll sich wieder mit der Natur verbunden und ihre wohltuende Wirkung gespürt werden, während die Umweltbelastung reduziert wird.

Bei diversen Workshops und Events können die Gäste in die lokale Kultur eintauchen und Neues lernen:

Bei den authentischen „Holhuashi“-Events erfährt man etwas über maledivische Bräuche und Lebensstile, probiert lokale Produkte und lernt von maledivischen Hausfrauen den maledivischen „Sai“ zuzubereiten. Das ist Tee mit „Hedikaa“, den traditionellen Köstlichkeiten zum Tee.

Im Kokosöl-Workshop lernt man alles über die vielfältigen Anwendungen von Kokosöl nicht nur in der maledivischen Küche, sondern auch in der traditionellen Medizin der Malediven, der „Dhivehi Bey“, die unter anderem auf der Kräuterheilkunde der Inselbewohner beruht. Einen Einführungskurs in die Dhivehi-Sprache gibt es beim „Basmagu“ Workshop. Beim Boduberu-Workshop steht eine Einführung in die maledivische Flora- und Fauna auf dem Programm.

Auch das innere Wohlbefinden der Gäste wird nicht vernachlässigt. Bei kostenlosen Yoga- und Meditationsstunden inmitten der Natur können die Gäste Harmonie finden und sich bei einer Reise ins eigene „ich“ dem inneren Wohlbefinden und der Entspannung widmen.

Novas „Slow Itinerary“ setzt aber auch auf aktive Mitarbeit beim Umweltschutz wie beim Korallen-Aquakultur-Workshop oder der Nova-Hausriffreinigung. Damit können die Gäste einen aktiven Beitrag leisten und die Umwelt positiv beeinflussen.

Während des Korallengarten-Workshops können die Gäste dem ansässigen Meeresbiologen helfen, junge Korallen, die in einer geschützten Korallenschule aufgezogen wurden, in die natürliche Umgebung des Nova-Hausriffs einzupflanzen. Gibt es eine bessere Möglichkeit, die schillernden Korallenriffe rund um das Nova zu erleben, als aktiv zu ihrem Schutz beizutragen?

Durch die Teilnahme an diesen Aktivitäten ermöglicht das Resort jedem während des Urlaubs der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, in die lokale Kultur und Umgebung einzutauchen, um sie zu erleben und gleichzeitig etwas zu bewegen.

Auch kulinarisch bietet das Nova Maldives in seinen Restaurants Soul Kitchen and Flames jetzt neu vegane und vegetarische Gerichte mit kulinarischen Genüssen aus biologischem und lokalem Anbau an. Speziell im Sommer lockt die Ganzjahresdestination Nova Maldives von Mai bis Ende Juli 2023 mit super Deals:

Bis zu 52 % Rabatt auf alle Zimmerkategorien und Verpflegungspläne und mehr!

Ein 30-minütiges Fotoshooting mit einem Fotomotiv der Wahl pro Villa und Aufenthalt

Täglich kostenloses Sonnenaufgangs-Yoga in der Gruppe

Kostenlose Nutzung von Schnorchelflossen und -masken während des Aufenthalts

Kostenloser Verleih von Standard-Kajaks und Paddleboards (ohne Führung) einmal pro Aufenthalt

Weitere Informationen zum Nova-Sommerangebot unter:

