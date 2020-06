Sling Trainer – Mit einem Gerät alles trainieren

Die Ausgangssperren haben vielen Sportlern die Wichtigkeit eines effektiven Trainings zu Hause gezeigt. Dabei stellt sich immer die Frage nach einem optimalen Kosten-Leistungs-Verhältnis der zu beschaffenden Fitnessgeräte. Hier dürfte der Sling Trainer unschlagbar sein!

Beim Sling Trainer handelt es sich um einen Schlingentrainer der an einem Punkt (z.B. einem Haken, an einer Stange oder auch an einem Ast) aufgehängt wird und damit eine natürliche Instabilität geschaffen wird. Der Sling Trainer erlaubt das Training sämtlicher Muskeln mit dem eigenen Körpergewicht, weshalb dieses in den Bereich des funktionellen Trainings fällt.

Den richtigen Sling Trainer kaufen

Die letzten Jahre hat das Training mit den Schlingen enorm an Popularität gewonnen und man findet kaum ein Fitnessstudio ohne die an einer Aufhängung baumelnden Schlingen. Neue Hersteller machen den etablierten Platzhirschen längst Konkurrenz, zum Wohle von uns Endverbrauchern. Doch es gibt große Unterschiede in der Qualität und der Anwendung und ein Sling Trainer muss zu seinem Nutzer passen. Deshalb sollte man beim Sling Trainer Kaufen ein paar grundlegende Dinge beachten.

Zum Einen musst Du den Einsatzzweck genau definieren. Wer seinen Sling Trainer gerne im Freien nutzt und diesen zum Laufen, Wandern oder im Rucksack mitnehmen möchte, für den spielt das Gewicht und die faltbare Größe eine wesentliche Rolle. Wer nur zu Hause trainieren möchte, der kann mehr Wert auf Ergänzungen wie z.B. eine Umlenkrolle legen.

Hinzu gilt auch beim Kauf eines Sling Trainers, dass man oft zweimal kaufen muss wenn man am Anfang zu viel sparen möchte. Für den Anfang genügt sicherlich ein einfaches Modell zum Eingewöhnen, aber das Training mit dem Sling Trainer ist wie Fahrrad Fahren. So richtig Spaß macht es nur, wenn die Qualität des Materials stimmt. Das heißt, wenn Du vor hast, mit Deinem Sling Trainer regelmäßig zu trainieren, dann investier lieber ein paar Euro mehr.

Es gibt noch zahlreiche Punkte die Du beim Kauf eines Sling Trainers beachten solltest. Hier verweisen wir Dich jedoch auf die Seite sling-trainer-tipps.de. Dort findest Du eine richtige Checkliste zum Abhaken bevor Du kaufst.

Sets und Zubehör

Der Handel bietet mittlerweile allerlei Sling Trainer Sets samt dem passenden Zubehör an. Diese Sets können wir Dir empfehlen, denn hier ist meist eine stabile Aufhängung dabei, eine Transporttasche und diverses, anderes Zubehör welches das Training mit dem Sling Trainer noch effektiver und schöner macht.

In der Praxis hat sich z.B. eine DVD mit den wichtigsten Übungen bewährt. Selbstverständlich findet man mittlerweile im Internet eine Vielzahl an Übungen, aber eine kompetente Auswahl samt Erklärung ist wichtig und bringt echten Mehrwert für den Trainierenden.

Auch eine Trainingsmatte hat sich bewährt. Gerade bei den Übungen bei denen die Hände, Ellenbogen oder Knie auf dem Boden sind und abstützen schafft eine Trainingsmatte erheblich mehr Komfort und verhindert blaue Flecken.

Fazit

Ganz egal ob Du in den eigenen vier Wänden oder draußen in der Natur trainieren möchtest. Ein Sling Trainer ist das passende Trainingsgerät. Ein besseres Preis- Leistungs- Verhältnis wird es kaum geben.