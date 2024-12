Skill Up 2025! Erweitern Sie Ihr Know How und starten Sie mit Google Webinaren von TILL.DE ins neue Jahr!

Braunschweig, den 18.12.2024 – TILL.DE, Ihr Google Premium-Partner, startet mit voller Energie ins Jahr 2025 unter dem Motto „Skill Up 2025“. Auch in diesem Jahr bieten wir praxisorientierte Seminare und Webinare, die Ihnen das notwendige Wissen und die Tools an die Hand geben, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu bleiben. Unsere Angebote richten sich an Mitarbeiter im Online-Marketing, Marketing-Manager und Geschäftsführer von KMUs – branchenübergreifend und besonders geeignet für E-Commerce-Unternehmen und Agenturen.

Unsere Google Webinar Highlights im 1. Quartal 2025:

Google Tag Manager

Datum: 29. Januar 2025, 9:00 Uhr

Entdecken Sie, wie Sie mit dem Google Tag Manager Ihr Website-Tracking effizient und DSGVO konform verwalten und optimieren können.

Google Looker Studio

Datum: 06. Februar 2025, 9:00 Uhr

Erstellen Sie interaktive Dashboards und visuelle Berichte, um Ihre Daten optimal zu analysieren und zu präsentieren.

Google Analytics 4 Kompakt

Datum: 11. Februar 2025, 9:00 Uhr

Lernen Sie die Grundlagen der neuesten Version von Google Analytics und erfahren Sie, wie Sie Ihre Website-Performance erfolgreich messen.

Google Ads Performance-Max

Datum: 12. Februar 2025, 9:00 Uhr

Maximieren Sie Ihre Google Ads Werbeleistung durch den Einsatz von Performance-Max-Kampagnen und steigern Sie Ihre Conversion-Raten.

Google Unternehmensprofil (ehemals Google My Business)

Datum: 18. Februar 2025, 9:00 Uhr

Verbessern Sie Ihre lokale Sichtbarkeit und erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmensprofil effektiv nutzen.

Warum TILL.DE?

Unsere Webinare werden von zertifizierten Google-Trainern mit langjähriger praktischer Erfahrung durchgeführt. Mit interaktiven Formaten und praxisnahen Inhalten bieten wir Ihnen genau die Werkzeuge, die Sie brauchen, um im digitalen Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Dank der Nutzung von Google Meet können Sie bequem von jedem internetfähigen Gerät aus teilnehmen – ohne zusätzliche Software.

Jetzt anmelden und durchstarten!

Buchen Sie noch heute Ihr Wunsch-Webinar und starten Sie perfekt vorbereitet ins Jahr 2025. Alle Informationen, Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website:

TILL.DE – Academy

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre digitalen Kompetenzen auf das nächste Level heben – Skill Up 2025!

Kontakt:

TILL.DE GmbH

Joachim Schröder

Nußbergstraße 17 F

D-38102 Braunschweig

Telefon: +49 531 3902390

E-Mail: presse@till.de

Web: https://www.till.de

