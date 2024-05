Shorts in drei Längen für einen extra langen Sommer

Weltneuheit: Die „Athens”-Shorts von Girav gibt es als erste kurze Hose in drei Längen

Lange Männer standen bei kurzen Hosen bislang vor einem Problem: Wegen ihrer langen Beine fanden sie im Sommer keine passenden Shorts. Girav hat deshalb die weltweit erste kurze Hose in drei Längen herausgebracht: die „Athens”-Shorts. Der Spezialist für Überlängen stellt damit sicher, dass jeder Mann eine kurze Hose findet, die perfekt kurz oberhalb des Knies endet.

Die kurze Hose mit leichtem Stretchanteil sitzt sehr bequem und hat eine schicke Ausstrahlung. Sie ist in sieben Farben erhältlich und verfügt über Gürtelschlaufen sowie eine Seitentasche mit Reißverschluss. Mehr Informationen unter www.girav.de

Extra robust

Die „Athens”-Shorts von Girav sind aus einem Pima-Baumwoll-Mix mit 68 % Baumwolle, 29 % Polyamid und 3 % Elastan gefertigt. Der Stoff ist sehr robust, weshalb die kurze Hose lange ihre Passform behält. Auch die Farbe bleibt frisch und bleicht nicht aus.

Schnell die richtige Größe finden

Dank der drei Längen ist es auch für Männer mit langen Beinen kein Problem mehr, eine perfekt passende kurze Hose für den Sommer zu finden. Girav hat eigens einen Größenfinder entwickelt, der dabei hilft, die ideale Länge zu finden. Die „Athens”-Shorts haben eine „Regular Fit”-Passform. Sie sind in den Größen S bis XXL jeweils in den drei Längen Standard Long Fit, Long Fit und Extra Long Fit erhältlich.

Information

Die „Athens”-Shorts sind über www.girav.de für 99,95 € erhältlich.

Über Girav

Das Amsterdamer Bekleidungslabel Girav wurde aus der Not geboren. T-Shirts, die aus der Hose rutschen? In der richtigen Länge leider zu breit sind? Oder nach ein paar Wäschen schon die Form verlieren? Das war bis 2010 die Realität für lange Männer. Ein perfekt passendes T-Shirt in guter Qualität war nicht zu finden. Girav schließt diese Lücke seit 2010 – zunächst mit T-Shirts in drei Längen. Inzwischen haben die Niederländer eine ganze Bekleidungslinie entwickelt, mit der jeder Mann die perfekte Passform findet. Die drei Kernprinzipien von Girav lauten: erstklassige Qualität, ideale Passform und exzellenter Kundenservice.

