Shoppen mit Star-Entertainment im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg

Fantastisch shoppen und bestes Entertainment genießen. Am Freitag, den 23. September 2022, lädt das Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg ab 18 Uhr wieder zur großen Late Night Shopping Party. Mit Live-Musik von Tom Gaebel & His Orchestra, einer Koch-Show von Ralf Zacherl, einer Tanz-Performance von Patricija & Alexandru Ionel und Dance Beats von Peyman Amin. Bei über 240 Anbietern gibt es jede Menge neuer Trends und Shopping-Vorteile zu entdecken. Lilly Becker, Isabel Edvardsson sowie Maren Gilzer können bei der Star-Style-Show auf dem Catwalk bewundert werden und viele weitere Stars am langen roten Teppich. Der Eintritt ist frei.

Exklusive Late Night Angebote angesagter Marken & Stores

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zelebriert Hamburgs eleganteste Shopping Mall in Hamburg-Poppenbüttel erneut ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit Star-Entertainment für alle Kundinnen und Kunden. Über 240 Designer-Boutiquen, Marken-Shops, Trend-Stores, Beauty-Anbieter, Juweliere, Fachhändler und Restaurants öffnen in Norddeutschlands größtem Einkaufszentrum – auch als AEZ bekannt – bis weit nach Ladenschluss. Tolle Sonder-Aktionen und exklusive Rabatte erwarten dann alle Late Night Shopper. Bei herrlicher Ausgeh-Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Show-Programm kann nach Herzenslust geshoppt werden. Dazu geben Mode- sowie Beauty-Experten individuelle Fashion-, Styling und Make up-Tipps.

‚Style Deinen Star‘ mit Lilly Becker, Isabel Edvardsson und Maren Gilzer

Inspiration für einen neuen Look erhält man direkt auf der ‚Style Deinen Star‘-Bühne im Erdgeschoss: Lilly Becker, Isabel Edvardsson und Maren Gilzer präsentieren ein Outfit, welches im Verlauf der Late Night Shopping Party zusammengestellt wurde! Die TV-Schönheiten kennen sich mit Fashion richtig gut aus. Ob als Model bekannter Marken oder privat auf Social Media. Wie sie sich kleiden, ist regelmäßig Stil-Vorlage für zahlreiche Menschen. Bei der AEZ-Late Night Show ‚Style Deinen Star‘ erhält jeweils ein ganz besonders großer Fan die Chance, Lilly Becker, Isabel Edvardsson oder Maren Gilzer mit den Trends von den Fashion-Anbietern des Einkaufszentrums auszustatten. Ausgewählt werden die Fan-Stylisten vorab per Los. Die drei attraktiven Promi-Damen werden nach dem gemeinsamen Einkauf ihren neu-geshoppten Style vor großem Publikum auf dem Laufsteg präsentieren und zur Fashion-Challenge antreten. Jury sind alle anwesenden Besucherinnen und Besucher. Sie können per Voting den schönsten Promi-Look küren, dabei selbst einen Shopping-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Anschließend kommen alle Late Night Stars an der Bühne für eine Autogramm- & Selfie-Stunde zusammen.

Live-Koch-Show mit Fernsehkoch Ralf Zacherl

Für Genießer und Kochbegeisterte wird Ralf Zacherl höchstpersönlich eine Kostprobe seines Könnens geben. Der sympathische Koch ist bereits seit 2003 einer der bekanntesten Fernsehköche in Deutschland. Sein Handwerk beherrscht er dabei richtig gut: Mit 26 Jahren wurde er jüngster Sternekoch aller Zeiten. Am 23. September kocht Ralf Zacherl live im AEZ in einer extra im Untergeschoss des Einkaufsparadieses installierten Show-Küche. Vor den Augen der Besucherinnen und Besucher wird der Meister seines Fachs ein leichtes Gourmet-Gericht aus frischen Supermarktprodukten zubereiten. Es darf natürlich auch gekostet werden! Im Anschluss nimmt sich Ralf Zacherl gern Zeit für seine Fans.

Moderator Thomas Ohrner führt durch den Abend

Schon mit 14 Jahren gelang ihm der große Durchbruch im Fernsehen als ‚Timm Thaler‘. Durch weitere Serien-Erfolge wie ‚Eine glückliche Familie‘, ‚Manni, der Libero‘ oder ‚Verbotene Liebe‘ zählte Thomas Ohrner schnell zu den bekanntesten Schauspiel-Stars unseres Landes. Viele Jahre führte er als Fernsehmoderator durch beliebte TV-Sendungen wie ‚Lass Dich überraschen‘ oder ‚Versteckte Kamera‘, um später zusätzlich Karriere im Radio zu machen. Heute ist er Programm-Mitverantwortlicher und Moderator von Klassik Radio. Im Alstertal-Einkaufszentrum wird Thomas Ohrner auf der Late Night Bühne durch das Entertainment-Programm führen.

Dance Beats von DJ Peyman Amin

Mit Peyman Amin steht außerdem ein echter Fashion-Experte am DJ-Pult. Zehn Jahre lang betreute er in der Modemetropole Paris Top-Models wie Gisele Bündchen oder Naomi Campbell, verantwortete Werbeverträge für Label wie Armani, Givenchy und L’Oréal. Schließlich wurde er als Juror in ‚Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum‘ selbst zum Star. Heute ist er Deutschlands renommiertester Model-Experte, hat eine eigene Agentur und Klientinnen wie Bar Refaeli. Für alle Fashionistas und Shopping Lover wird Peyman Amin internationale Weekend Vibes auflegen.

Tanz-Show und Dance Lesson mit den Let´s Dance-Profis Patricija & Alexandru Ionel

Tanzprofi Patricija und Alexandru Ionel, die viele Fernsehzuschauer seit zwei Jahren aus der RTL-Erfolgsshow ‚Let’s Dance‘ kennen, werden mit einer atemberaubenden Tanz-Show zu erleben sein. Anschließend tanzen die attraktive Blondine und ihr Ehemann mit allen tanzbegeistern AEZ-Besuchern gemeinsam bei einem Mini-Tanz-Workshop in der Mall.

Live-Auftritt von Tom Gabel & His Orchestra

Absolutes Entertainment-Highlight ist der Live-Auftritt von Tom Gaebel & His Orchestra. Der bekannte deutsche Jazzsänger und begnadete Entertainer wird große Klassiker der Swing-Ära und charmante Stücke aus seiner eigenen Songschmiede für die Besucherinnen und Besucher im Alstertal-Einkaufszentrum präsentieren. Die Auswahl seiner Setlist ist groß: Sinatra-Songs, Film-Hits von James Bond und, und, und. Tom Gaebel mixt auf verführerische Weise die Leichtigkeit des Easy Listening mit kraftvollem Bigband-Sound.

Exklusive Getränke-Tastings von Gin und Whisky

Hobbyköchen und Gourmets steht ebenfalls die gewohnt üppige Vielfalt an frischen regionalen, saisonalen Produkten in der Frische-Markthalle sowie in den Food-Spezial-Geschäften des AEZ zur Verfügung. Die beliebten Restaurants und Cafés erwarten auch zu späterer Stunde Gäste. Zusätzlich werden während der Shopping-Party Verkostungen von exklusiven Getränken angeboten, wie beispielsweise von Tonka Gin und Mackmyra Whisky.

„Wir laden alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besucherinnen und Besucher aus dem Umland herzlich ein, bei uns einen besonderen Abend mit Glamour-Faktor, Star-Feeling und Genuss zu erleben“, sagt Ludmila Brendel, Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums. „Unsere Stores freuen sich, endlich wieder alle Kundinnen und Kunden persönlich verwöhnen zu dürfen und überraschen daher mit vielen attraktiven Einkaufsvorteilen.“ Unterstützt wird die Shopping-Nacht von zahlreichen Partnern. Darunter: Catwalk, Mackmyra, Tonka Gin, Bijou Brigitte, Rewe, Ciao Bella und Frau im Spiegel.

Nicht nur der Eintritt zum Late Night Shopping mit dem umfassenden Star-Entertainment wird kostenfrei sein. Sämtliche Parkplätze auf den Parkdecks des AEZ können ebenfalls ohne Gebühr genutzt werden.

