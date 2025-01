Shanghai Airlines eröffnete die Flugstrecke Shanghai – Casablanca

Der Flug FM871 von Shanghai Airlines, einer Tochtergesellschaft der China Eastern Airlines landete am 19. Januar um 12:41 Uhr (Ortszeit Marokko) mit 237 Passagieren planmäßig auf dem Flughafen Casablanca (Mohammed V International Airport) in Marokko, während der Rückflug FM872 (Casablanca – Shanghai Pudong) mit mehr als 200 Passagieren am 20. Januar um 16:10 Uhr (Ortszeit Beijing) nach einer Zwischenlandung in Marseille auf dem Internationalen Flughafen Shanghai Pudong landete.

Als die erste chinesische Fluggesellschaft, welche die Flugstrecke zwischen Shanghai und Casablanca anbietet, wurde Shanghai Airlines bei der Ankunft ihres Jungfernfluges in Casablanca mit einem „Wassergruß“, dem höchsten Willkommensgruß zu einem Flug, feierlich empfangen, um den erfolgreichen Jungfernflug gemeinsam ausgiebig zu feiern. Durch diese Flugstrecke werden zwei Wirtschaftszentren enger miteinander verbunden, wodurch nicht nur die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Ländern, die gemeinsam die neue Seidenstraße („ein Gürtel, eine Straße“) bauen, gestärkt werden, sondern auch eine bequemere „Luftbrücke“ für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen China und Marokko geschaffen wird.

Die Flugstrecke Shanghai – Casablanca wird dreimal wöchentlich bedient: Der Hinflug (FM871) hebt dienstags, freitags und sonntags um 01:55 Uhr vom Internationalen Flughafen Shanghai Pudong ab und kommt um 13:10 Uhr am Flughafen Casablanca (Mohammed V International Airport) an; Der Rückflug (FM872) hebt dienstags, freitags und sonntags um 17:10 Uhr von Flughafen Casablanca (Mohammed V International Airport) ab und kommt um 16:40 Uhr am folgenden Tag (Ortszeit Beijing) am Internationalen Flughafen Shanghai Pudong an. Das B787-9-Flugzeug auf dieser Flugstrecke bietet eine luxuriöse Business-Klasse „Besprechungsraum in der Luft“, in der Passagiere sich beim Teetrinken oder beim Plaudern direkt gegenüber sitzen können – ein völlig neues Flugerlebnis. Gleichzeitig können Passagiere dank des WLAN-Zugangs an Bord während des gesamten Fluges „direkt nach dem Abheben online gehen“. Eine Zwischenlandung in Marseille in Frankreich ist sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug vorgesehen. Passagiere, die nicht nach Marseille gehen, sind vom Schengen- und Transitvisum befreit. Es genügt ein kurzer Aufenthalt in der internationalen Transitzone des Flughafens Marseille.

Offiziellen Angaben zufolge verfügt Shanghai Airlines, mit Shanghai als Betriebsbasis, über ein Flugstreckennetz, das 85 Städte innerhalb und außerhalb Chinas bedient und 135 Flugstrecken anbietet. In den letzten Jahren nahm Shanghai Airlines eine Reihe ausländischer Destinationen in ihr Flugstreckennetz auf, darunter Budapest, Marseille, Singapur, Melbourne und Auckland. In Zukunft wird Shanghai Airlines ihr internationales Flugstreckennetz weiter ausbauen, um den Passagieren eine vielfältigere Auswahl an Reisemöglichkeiten zu bieten sowie ein komfortableres und erfreulicheres Flugerlebnis mit sicherer und qualitativ hochwertiger Technologie und Dienstleistung zu schaffen.