Boris Entrup stylt am Valentinstag im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg

Sich professionell schminken lassen. Ein romantisches Hair Styling erhalten. Einen kompletten Look für das Date am Valentinstag bekommen. Das Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg stellt am 14. Februar 2023 für alle Verliebten einen Beauty Truck auf. Auf Wunsch kann man sich dort in 20 Minuten kostenlos verschönern lassen.

Als Highlight wird Deutschlands bekanntester Hair- und Make up-Artist erwartet: Boris Entrup persönlich zaubert den Besucherinnen oder auch Besuchern einen besonderen Glow auf die Haut. Ebenso darf man sich auf schnelle, einfache Hochsteck-Frisuren, Wellen, Locken und geflochtene Zöpfe vom Profi freuen. Einen Rat bei kleinen Beauty-Problemen kann man ebenso einholen. Fans können natürlich auch Selfies machen.

Der Beauty Truck wird schon von Weitem durch seine pinkfarbene Lackierung sofort ins Auge fallen. Er parkt direkt vor dem Eingang zu Norddeutschlands elegantester Shopping Mall beim Restaurant Balducci‘s. Von 10 bis 18 Uhr sorgen hier Beauty-Expertinnen neben Boris Entrup für die Schönheit aller Verliebten. Als Valentine’s Special bieten sie außerdem kostenfreie Maniküren, Express-Nacken- und -Kopf-Massagen sowie Dry Haircuts.

Alle Fakten auf einen Blick:

Dienstag, 14. Februar 2023

Was: Beauty-Truck und Styling von Boris Entrup

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Wo: Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg

vor Balducci´s

Heegbarg 31

22391 Hamburg

Wie: kostenfrei, ohne Anmeldung

Information zum Alstertal-Einkaufszentrum:

Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus international bekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Gourmet-Markthalle und vielem mehr machen den Besuch des AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Der ausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit und über 3000 Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaß der Extraklasse.

www.alstertal-einkaufszentrum.de

Alstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)

Heegbarg 31

22391 Hamburg

Stores & Dienstleistungen: Mo – Sa 9:30 bis 20:00 Uhr,

Frische-Markthalle: Mo – Fr ab 8:30 Uhr, Sa ab 8:00 Uhr

Für weitere Informationen, Interview-Wünsche und Bildmaterial wenden Sie sich an:

SOCIETY RELATIONS & Communications

Mundsburger Damm 2

22087Hamburg

Telefon: 040 – 648 38 777

Email: office@society-relations.de

www.society-relations.com