Schnellmontagesystem in der leichten Rohrbefestigung

Wie schnell ist das BIS RapidRail®-Montageschienensystem von Walraven installiert? Die Antwort finden Sie in einem einminütigen Vergleichsvideo mit herkömmlichen Produkten.

Die Rohrbefestigung mit der BISMAT® Flash Einschraubenschelle in Kombination mit dem Walraven RapidRail® Schienensystem ist deutlich schneller als mit einem herkömmlichen Befestigungssystem. Und zwar fast doppelt so schnell, wie in der vergleichenden Darstellung des Walraven-Clips zu sehen ist.

Besonderheiten des Systems:

Schnellverschluss der BISMAT® Flash Rohrschelle einfach mit einer Hand zusammendrücken, fertig. Ein Werkzeug ist nicht nötig. Dieser gemäßigte Anzug stellt sicher, dass die Schallschutzeinlage ihre Wirkung optimal entfaltet

altersbeständige EPDM-Schallschutzeinlage, mit bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung nach DIN EN ISO 3822-1

erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

nach RAL-GZ 655/B gütegesichert und durch eine unabhängige Materialprüfungsanstalt (MPA) getestet und fremdüberwacht

Material: Stahl

elektrolytisch verzinkt

Sie wollen mehr über das Schnellmontagesystem RapidRail® Schienen erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder den Download unserer Broschüre:

Telefonischer Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner im Gebiet

Download RapidRail®-Broschüre

Walraven ist einer der führenden Hersteller von Montage- und Installationssystemen in den Bereichen Befestigung, Brandschutz und sanitäre Vorwand.

***************************************

Telefon: 0921 75 60-0

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Str. 22

95447 Bayreuth

Deutschland

info.de@walraven.com

www.walraven.com