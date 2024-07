Abenberg – Der Orange Cup setzte seine diesjährige Turnier-Runde im Golfclub Abenberg fort und verwandelte den Platz in eine exotische Savannenlandschaft. Unter dem Motto „SafariGolf“ jagten rund 100 Amateur-Golfer bei tropischen Temperaturen auf dem „wilden“ Grün nach Birdies und Eagles.

Golfschläger und Safarihüte – ein Event mit Flair

Bereits seit 19 Jahren kommen Golfspieler aus der ganzen Region zum ORANGE CUP, bei dem der Spaß am Golf und das Netzwerken im Vordergrund stehen. Mit Blick auf die Burg Abenberg bot sich den Spielern wieder einmal eine einzigartige Kulisse. Das tropische Franken-Wetter passte sich an diesen Tag perfekt dem Safari-Thema an und verlangte den Spielern einiges ab. Jede Abkühlung wurde dankbar angenommen – sei es an verschiedenen Stationen entlang der Runde oder beim Schlag in Ufernähe, wo kurzerhand die Schuhe ausgezogen, die Hose hochgekrempelt und der Ball (erfolgreich) aus dem kühlen, knietiefen Wasser geschlagen wurde.

Die Sieger des Tages

Zur Abendveranstaltung trafen sich die Teilnehmer auf der Terrasse des Golfclubs im Ristorante da Renato. Nach einem kurzen, erfrischenden Schauer wurden die Sieger der verschiedenen Kategorien geehrt. Bruttosieger bei den Damen wurde Nadine Heinicke, bei den Herren war Christopher Schmidt am erfolgreichsten. Für beide gab es den „kleinen Tiger“ – passend zum Safari-Motto einen Plüschtiger. Dazu überreichte Christoph Führer, Geschäftsführer von Leitner Reisen, den Gewinnern einen Gutschein für ihren nächsten Urlaub.

Die Nettosieger ihrer jeweiligen Klasse – Özcan Karsak, Claudia Kurz-Wagner und Lukas Lehmeyer – erhielten von HESCH INDUSTRIETECHNIK GMBH einen Gutschein von Golf House. Die Zweitplatzierten – Claus Schmidt, Klaus Neubauer und Dr. Andrea Lassen – dürfen sich dank smic! Events & Marketing schon jetzt auf die diesjährige Premieren-Vorstellung von Flic Flac am 5. Dezember in Nürnberg freuen. Alle 3. Nettosieger – Alexander Bandlow, Simone Weibrecht und Christian Panhans – wurden mit Genuss-Gutscheinen vom Restaurant Der Schwarze Adler in Kraftshof für ihre Leistung belohnt.

Unglaublicher Doppelschlag und Novum beim ORANGE CUP: Caroline Gherega und Christopher Schmidt haben sowohl den „Nearest to the Pin“ als auch „Longest Drive“ in der getrennten Wertung gewonnen.

Die beiden freuen sich jeweils über ein Wochenende in einem Maserati, gesponsort von Autohaus Oppel, plus einen Gutschein für die Weinhandlung Fiasco Classico, zur Verfügung gestellt von der VR Bank Metropolregion Nürnberg.

Die Terrasse wird zur Partyzone

Im Anschluss an die Siegerehrung feierten die Teilnehmer mit exotischen Drinks zu stimmungsvoller Livemusik bis in die Nacht hinein. Sabine Michel bedankte sich bei allen Teilnehmern, Partnern und Helfern: „Ohne so ein Engagement wäre der ORANGE CUP nicht das, was er heute ist – ein herausragendes Sportevent mit besonderem Flair.“

Ein großer Dank geht an die Sponsoren SCHULTHEISS Wohnbau AG, Konrad Städtler GmbH, Leitner Reisen GmbH, Stadler Event Management GmbH, HESCH INDUSTRIETECHNIK GMBH und Oppel Automobile für ihre partnerschaftliche und großzügige Unterstützung.

Von der Savanne in die Berge

Die Safari-Atmosphäre weicht beim nächsten Turnier des ORANGE CUP einer ganz anderen Kulisse: Am 21. September 2024 geht es im Golfclub Am Habsberg unter dem Motto „GletscherDrive“ weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Mehr Informationen dazu und zur gesamten Turnierserie gibt es auf: https://orangecup.de