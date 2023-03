Sänger und Rapper 2schneidig liefert spektakuläres Box-Intro

Es ging um seinen ersten WBC-Titel bei der Landauer Profi-Boxnacht in der atmosphärischen Jugendstil-Festhalle: Super-Mittelgewichtler David Kerkmann stieg am Samstag, 25.02.2023 gegen den gut 10 Jahre jüngeren Lulzim Muaremi in den Ring – und konnte nach einer spannenden Partie in der dritten Runde den WBC-CISBB-Titel durch technisches K.O. für sich entscheiden. Supervisorin Oksana Semenishina legte dem überglücklichen Sieger den grünen Gürtel um. Mit einer Statistik von 13 ungeschlagenen Profikämpfen – davon elf durch K.O. – konnte sich David Kerkmann an diesem Abend seinen nächsten Traum erfüllen.

Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig lieferte mit den eigens für Kerkmann geschriebenen Zeilen und einem eindrucksvollen Ring-Announcement ein spektakuläres Show-Intro und verhalf Kerkmann zu einem psychologischen Vorteil gegenüber dem aus Bremen stammenden Muaremi.

Selbst ist Martin Rietsch Ehrenboxweltmeister für sein mehr als 20jähriges soziales Engagement. WBU-Präsident Torsten Knille überreichte dem auch als Wertecoach aktiven Rietsch den WBU-Ehren-Weltmeistergürtel im Schwergewicht für seinen herausragenden und langjährigen Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung. Martin Rietsch ist Initiator der Kampagne „Against Racism – for a better tomorrow“ sowie der Foto-Wanderausstellung „Be a Voice“, für die sich u.a. Box-Größen wie Luan Krasniqi oder Nikki Adler engagieren.