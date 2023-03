Ronny Gander – Rot wie ein Rubin

Er ist ein Troubadour auf lokalen und bundesweiten Showbühnen. Ein Unterhalter par excellence. Er sagt: “Man findet mich überall dort, wo man mich haben möchte“, und es scheint beinahe so, als gäbe es nur noch wenige Entertainer seiner Art. Auch aus diesem Grunde hält er dieses Genre mit Begeisterung und Hingabe am Leben. Und das mit einer Leidenschaft, deren Funken längst auf sein Publikum übergesprungen sind. Und es gibt noch etwas, das er als bemerkenswertes Kennzeichen seiner musikalischen Laufbahn vorweisen kann: In diesem Jahr blickt er auf einen langen ereignisreichen musikalischen Weg – der einst mit Schulchor und einem Keyboard begann – und auf drei Jahrzehnte Bühnenerfahrung zurück: Ronny Gander.

Ein Blick in seinen Terminplaner offenbart: Der Sänger ist in diesen Wochen emsig unterwegs, um seine zahlreichen Show-Anfragen zu erfüllen. Nebenbei lässt er jedoch nicht außer Acht, dass seine neue Single bereits in den Startlöchern steht und unbedingt gehört werden will. “Rot wie ein Rubin“ heißt das fabrikfrische Werk, das eingängig und intensiv von Musikproduzent René Prasky umgesetzt wurde. In anschaulicher Sprache (Musik: Kathrin Brugger; Text: Ronny Gander) beschreibt der Song eine sinnliche und einmalige Atmosphäre zweier Liebenden. Eine zärtliche Momentaufnahme in einer vertrauten Räumlichkeit, die die große weite Welt aussperrt, um sich im Beschaulichen vollständig und gänzlich aufeinander zu konzentrieren.

Es verfliegen nur wenige Sekunden, dann hat der Song bereits – und vermutlich auch das besungene Kaminfeuer – die Hörenden kräftig angeschürt. Ein Mitsummen ist nahezu garantiert. Und die Botschaft des Songs ist universell. Rot wie der Schmuckstein Rubin, rot wie das anregende Getränk im Glas, rot wie die Rose, rot wie die küssenden Lippen, rot wie die Liebe. Mit diesem Song zieht Ronny Gander viele Register und lässt mit seiner warmen, wohlklingenden Schlagerstimme ganz sicher die Herzen der Fans auflodern.

Vor wenigen Wochen feierte Ronny Gander, zusammen mit Musikkollegen, sein 30-jähriges Bühnenjubiläum in seiner Heimatregion Eisenhüttenstadt in einem ausverkauften “Friedrich-Wolf-Theater“. 700 Plätze wurden von treuer Anhängerschaft belegt, die auch die anschließende Ehrung der Stadt für den Sänger hautnah verfolgten: Für seine Musik und das vielfältige Bereichern des Kulturlebens seiner Region bekam Ronny Gander eine herzliche Auszeichnung.

Und so passt es gut zusammen, dass der Sänger seine Songs als “Schlager mit ganz viel Herz“ etikettiert und sich dafür längst aktiv mit seinen nächsten Projekten befasst, die das außergewöhnliche Ronnyversum emotionaler und leidenschaftlicher denn je an sein Publikum herantragen, während seine Fans die Textzeilen aus seinem aktuellen Song mitsummen: … und ich weiß, es war mit dir immer, immer wunderbar.

(Quelle und Text: Ariane Kranz, audioway MUSIC & MEDIA)

Medien-PR:

Ariane Kranz

audioway MUSIC & MEDIA

Telefon: (030) 245 308 58

Postfach 150107, 10663 Berlin

audioway.publicrelations@gmail.com

www.audioway.de