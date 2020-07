Robes de mariée princesse pour un mariage de conte de fées

Lorsque les petites filles rêvent de se marier, elles se tournent souvent vers Cendrillon pour leur inspiration. Alors que les tendances vont et viennent, certaines silhouettes restent intemporelles. En ce qui concerne votre grand jour, vous devez trouver un style qui représente parfaitement qui vous êtes en tant que personne, ainsi que le look de vos rêves. Avec une taille cintrée et une jupe débordante, c’est un design qui restera dans l’esprit de tout le monde pour les années à venir. C’est flatteur pour tous les types de corps et vous avez des possibilités illimitées de trouver quelque chose qui vous convient le mieux. Si vous êtes prêt pour un mariage de conte de fées, pourquoi ne pas essayer l’une de ces robes de mariée princesse ?

Robe de mariée princesse en dentelle

Sentez-vous comme une princesse pour votre grand jour avec une robe princesse en dentelle. Avec une taille pincée et une jupe ample, il crée une silhouette époustouflante pour tout type de corps. Choisissez parmi des motifs décoratifs doux sur la robe ou laissez la dentelle reposer sur vos épaules. Des petits détails à la moitié inférieure entièrement ornée, les options sont infinies. C’est un choix féminin et de bon goût qui vous fera briller comme une star lors de votre mariage.

Robe à épaules dénudées

Mettez en valeur vos clavicules avec cette robe de mariée à épaules dénudées. Le style romantique est une belle façon de montrer un peu de peau et d’être élégant en même temps. Optez pour une robe avec une taille serrée et une jupe débordante – la symétrie entre le haut et le bas de la tenue créera une silhouette de sablier et accentuera votre silhouette aux bons endroits. Il y a beaucoup de styles que vous pouvez basculer – quelque chose avec des manches longues ou un Bardot. C’est un choix sans effort pour la mariée chic.

Robe de mariée princesse sans bretelles

Une robe de mariée princesse a beaucoup de volume, alors pourquoi ne pas l’équilibrer avec un décolleté bustier? Ces superbes robes de mariée vous aideront à allonger votre corps et à créer une silhouette unique. Choisissez parmi quelque chose de simple avec une coupe minimale et portez des bijoux ou un voile pour plus de punch . Une autre excellente option est une robe recouverte de dentelle; il offre une touche féminine qui ne nécessite pas d’accessoires supplémentaires.

Robe de mariée princesse noire

Toutes les mariées ne veulent pas porter de blanc le jour de leur grand – parfois, vous voulez passer du côté sombre. Ces robes de bal romantiques et de haute couture jouent le rôle parfait le jour de votre mariage. La jupe volumineuse offre une touche dramatique et intemporelle à l’occasion. Si porter une robe de couleur unie n’est pas ce qui vous intéresse, optez pour une ombre subtile dans la moitié inférieure ou présentez des nuances de gris et de blanc dans l’ensemble pour une finition unique. Ces tenues nécessitent un maquillage minimaliste – une simple lèvre rouge ou un nu doux est tout ce dont vous avez besoin pour être à votre meilleur lors de votre mariage.

N’oubliez pas, si vous décidez d’une robe richement décorée, enfilez des accessoires délicats. Un vieux dicton sage dit: «Ce qui est trop n’est pas sain». La mariée dans une robe de type princesse ressemblera certainement à une vraie princesse.