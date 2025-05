Ressourceneffizienz in der HPL-Produktion PWM® Presswerk Mainleus GmbH

PWM setzt bei der HPL Platten Produktion neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Moderne Pressverfahren, Eigenstromversorgung durch Photovoltaik, Recycling-Kernpapier und Wärmerückgewinnung.

Das Unternehmen setzt Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Plattenproduktion. Der Einsatz einer immer wieder modernisierten 10-Etagen-Presse mit Rückkühlung zeigt, dass auch altbewährte Technik eine äußerst energieeffiziente Produktion von HPL- und Kompaktplatten nach DIN EN 438 ermöglicht. Der Wärmerückgewinnungsgrad liegt durch stetige Optimierungen bei beeindruckenden 71%. Dies reduziert den Energieverbrauch pro Platte signifikant und minimiert die CO₂-Emissionen.

Mehr zu HPL Platten von PWM auf https://www.dekorplatten.de/hpl-platten

Der Strombedarf des Werkes wird zu 55% durch die firmeneigene Photovoltaikanlage gedeckt. Diese Anlage produziert jedoch nicht nur den eigenen Bedarf, sondern erzeugt insgesamt mehr als das Doppelte des Gesamtbedarfs. Überschüssiger Strom wird entweder in das öffentliche Netz eingespeist oder in Form von Dampf zur weiteren Nutzung verwertet.

Die Dampfproduktion erfolgt zu 58% durch einen Festbrennstoffkessel, in dem die Abschnittreste des Werkes sowie von Kunden verheizt werden. Dadurch gehen die Reste nur kurze Wege und werden lokal zur Plattenproduktion wieder verwendet. Der restliche Dampfbedarf wird mit einem Gaskessel abgefangen, um in Spitzenzeiten die Energieversorgung sicherzustellen. Zusätzlich wird der Elektro-Dampfkessel mit Überschuss-PV-Strom versorgt um darüber den Stand-By-Verbrauch deutlich zu optimieren.

Als nächsten Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit wird in diesem Jahr die Umstellung auf Recycling-Kernpapier erfolgen. Diese Maßnahme wird dazu beitragen, den Ressourcenverbrauch weiter zu verringern und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Die Qualität der Platte bleibt dabei auf demselben Niveau wie mit Frischzellulose.

Mehr zu Kompaktplatten von PWM auf https://www.dekorplatten.de/kompaktplatten

Aktuell stehen weitere Planungen an, den Autarkiegrad weiter zu erhöhen. Ziel ist es, die Produktion noch effizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Mit diesen einfachen Mitteln, welche klug kombiniert werden, zeigt das Unternehmen, wie Technik und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

PWM Presswerk Mainleus GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen HPL Platten und Kompaktplatten. Einst als Gesellschaft für Werkstoffformung gegründet, ist das Presswerk Mainleus mit mehr als 75 Jahren Erfahrung ein idealer Ansprechpartner für qualitativ hochwertige und flexibel gestaltbare Plattenmaterialien mit Dekoroberflächen. Mit ihrer hauseigenen Produktion in Oberfranken, setzt das Unternehmen auf fortschrittliche Energieversorgung und umweltfreundliche Produktionsverfahren. Die PWM GmbH bietet eine breite Palette an dekorativen Schichtstoffen für individuelle und kundenspezifische Lösungen in Handwerk, Baugewerbe und Industrie.