„Wenn du dich wohlfühlst, dann habe ich etwas falsch gemacht. Alles, was du bis jetzt gedacht hast, wird auf die Probe gestellt. Ich will es nicht, aber viele Dinge sind einfach nicht so, wie wir sie gelernt haben – selbst wenn sie scheinbar funktionieren. Ich will dich nicht ärgern oder provozieren – ich will dir nur helfen.“