project networks 2023: Mit communicode zum optimierten Verkaufsprozess

Essen, den 12. Oktober 2023

Wenn am 15. und 16. November der Strategiegipfel B2B E-Commerce & E-Business in Berlin startet, wird auch communicode als Partner der project networks GmbH und erfahrener Dienstleister für digitale Transformation aktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Der fachliche Austausch und intensives Networking machen den Strategiegipfel auch in diesem Jahr für seine Teilnehmer unverzichtbar.

Das B2B-Business sieht sich heute mehr denn je steigenden Erwartungen ausgesetzt, wenn es um Flexibilität, Skalierbarkeit und Kundennähe geht. Wer die Bedürfnisse seiner Kunden- und Partnerunternehmen gleichermaßen erfüllen und im besten Fall übertreffen möchte, benötigt eine technologische Infrastruktur, die über die Basis hinausgeht und einzelne Prozesse und ihre Verknüpfungen entlang der Wertschöpfungskette genau betrachten und optimieren. Mit einer optimierten Customer Journey gelingt so nicht nur ein ausgezeichneter erster Eindruck, sondern auch das eigentliche Ziel auf wirtschaftlicher Seite wird umso effizienter erreicht. So lässt sich die Customer Journey in kleinere Etappen und Prozesse aufteilen. Diese lassen sich im Anschluss separat optimieren, müssen aber auch im Gesamtkontext des Verkaufsprozesses betrachtet werden, um den Kunden das gewünschte Einkaufserlebnis zu bieten.

Auf dem Strategiegipfel im November geht es in erster Linie wieder um den praxisnahen Austausch zwischen Entscheidern, Experten und Enthusiasten der Digitalbranche, um gemeinsam Trends und Best Practices zu erörtern und neue Impulse ins eigene Unternehmen tragen zu können.

Optimierte Customer Journey durch Verstehensprozesse

Die communicode AG ist als Full-Service-Digitalagentur im Ruhrgebiet aktiv und widmet ihr Wirken der digitalen Transformation und der Integration neuer Systeme und Prozesse in bestehende Infrastrukturen im E-Commerce und E-Business. Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg der Projekte ist das Verständnis für das Business-Modell der Kundenunternehmen sowie ihrer Arbeitsweisen. Eine Blaupause für Implementierungen gibt es bei communicode nicht. Vielmehr betrachten die Consultants die gesamte Infrastruktur und erarbeiten gemeinsam mit Kunden eine optimierte Version der Customer Journey. Das Verständnis für individuelle Geschäftsprozesse und digitale Prozessketten macht den Erfolg der communicode AG aus. Technologische Grenzen spielen durch individuelle Entwicklungsleistungen hierbei nur eine untergeordnete Rolle.

Beim Strategiegipfel stehen die Consultants von communicode allen interessierten Besuchern als Gesprächspartner und zur Besprechung individueller Projekte zur Verfügung. Die Veranstaltung findet im Mövenpick Hotel Berlin statt und bietet erneut Raum für Diskussionen und ein geselliges Miteinander. Die Anmeldung zum Strategiegipfel kann unter folgendem Link vorgenommen werden:

Über project networks

Die project networks Strategiegipfel gewährleisten seit 2011 zielgenaues und effizientes B2B-Networking auf Top-Niveau. Bei uns gilt „Networking ohne Zufallsfaktor“, d.h. die gezielte Vermittlung von Gesprächen zwischen Unternehmensentscheidern untereinander, als auch den richtigen Experten von Partnerseite ausschließlich zu beidseitig interessierenden Themen. Das hochwertige Gipfelprogramm besteht im Kern aus Best-Practice Vorträgen führender Unternehmensentscheider aus dem gehobenen Mittelstand, Konzernen der DACH-Region sowie renommierten Fachleuten aus der Wissenschaft. Workshops, Podiumsdiskussionen, Round-Tables, Impulsvorträge und das individuelle Networking bieten optimale Möglichkeiten, sich zu aktuellen Trends, Strategien und Technologien auszutauschen und so wertvolle Impulse für die tägliche Praxis zu gewinnen.