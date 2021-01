Proindex Capital AG: Paraguay verhandelt Erwerb von Impfstoff gegen COVID-19

Paraguay verhandelt derzeit fünf Arzneimittel zur Ergänzung der COVAX-Versorgung – im Kampf gegen COVID-19.

Suhl, 05.01.2021. „Paraguay verhandelt derzeit mit fünf ausländischen Pharmaunternehmen den Erwerb von bis zu 4 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff. Dies soll bereits in den ersten Wochen des Jahres 2021 zustande kommen“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG und bezieht sich dabei auf Aussagen des paraguayischen Gesundheitsministers Julio Mazzoleni. Dieser hatte bei einer Ansprache am 01.01.2021 betont, man wolle im Rahmen des COVAX-Systems weitere Arzneimittel zur Bekämpfung der Pandemie ergänzen.

Mazzoleni sagte, dass das Land mit fast 7 Millionen Einwohnern im Mai oder Juni mehr als 4 Millionen Dosen durch die von der Weltgesundheitsorganisation geleitete COVAX-Initiative erwartet, ein Programm zur gemeinsamen Beschaffung und gerechten Verteilung von Impfstoffen. Der Preis beträgt 40 Millionen Dollar, sagte er. „Wir führen Gespräche, um das Angebot zu ergänzen oder sogar zu verdoppeln (die von COVAX zugesagten Dosen)“, sagte Mazzoleni gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Geschäfte dem Zeitpunkt und der Verfügbarkeit unterliegen.

„Nationen in ganz Lateinamerika bemühen sich derzeit, die Versorgung ihrer Bürger mit Impfstoffen zu sichern. Paraguay wurde für sein kluges Management der Pandemie gelobt, obwohl die Fälle in den letzten Wochen zugenommen haben“, fügt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG hinzu.

Der Minister gab die an den Diskussionen beteiligten Unternehmen nicht konkret an, sagte jedoch: „Sie sind diejenigen Unternehmen, die jeder kennt.“ Er sagte, ein eventueller Deal mit den Pharmazeutika wäre sinnvoll, wenn „sie dies vor dem COVAX-Mechanismus tun könnten“. Der Minister kündigte außerdem ein Reiseverbot außerhalb der Hauptstadt Asunción zwischen dem 25. Dezember und dem 3. Januar an, um die Verbreitung des Virus während der Feierlichkeiten zum Jahresende zu begrenzen. „Paraguay hat fast 100.000 Coronavirus-Fälle und mehr als 2.000 Todesfälle durch die Krankheit registriert“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG abschließend.

