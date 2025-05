Professionelle Eventbetreuung – Warum ein starkes Team für den Erfolg entscheidend ist

Die Betreuung eines Events spielt eine entscheidende Rolle für dessen Gelingen. Ein erfahrenes Team sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Bei Orange Veranstaltungstechnik steht ein engagiertes Team bereit, um Kunden optimale Unterstützung zu bieten.

Technische Kompetenz und Erfahrung in der Veranstaltungstechnik seit 1995

Seit der Gründung im Jahr 1995 steht Orange Veranstaltungstechnik für präzise geplante und individuell angepasste Techniklösungen in den Bereichen Lichttechnik, Tontechnik, Bühnentechnik und Videotechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Bayern hat sich als zuverlässiger Partner für Events aller Art etabliert. Die Bandbreite reicht von kleinen Kulturveranstaltungen über große Festivals bis hin zu aufwendigen Messeauftritten. Mit über 80 erfolgreich realisierten Events pro Jahr zählt Orange VT zu den erfahrensten Dienstleistern der Branche.

Maßgeschneiderte Veranstaltungstechnik bedeutet bei Orange VT nicht nur technische Präzision, sondern auch logistische Effizienz und eine reibungslose Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Künstlern und Agenturen. Der Fokus liegt auf langlebigen Lösungen, digitaler Steuerung und dem Einsatz nachhaltiger Technologien wie LED-Systemen. Die Kombination aus Erfahrung und Innovationskraft macht Orange VT zu einem starken Partner in der Eventbranche.

Lichttechnik, Tontechnik und Bühnentechnik auf höchstem Niveau

Veranstaltungstechnik ist ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen technischen Disziplinen. Bei Orange Veranstaltungstechnik stehen vier Kompetenzfelder im Mittelpunkt: Licht, Ton, Bühne und Video. Das Unternehmen bietet vollständige Systemlösungen von der technischen Planung über die Aufbaukoordination bis hin zur Eventbetreuung vor Ort.

Lichttechnik: Vom klassischen Scheinwerfer bis zur modernen LED-Lösung – maßgeschneiderte Lichtkonzepte sorgen für Atmosphäre, Sichtbarkeit und visuelle Highlights.

Vom klassischen Scheinwerfer bis zur modernen LED-Lösung – maßgeschneiderte Lichtkonzepte sorgen für Atmosphäre, Sichtbarkeit und visuelle Highlights. Tontechnik: Beschallungskonzepte werden exakt auf Raumgröße, Publikumsdichte und Veranstaltungsformat abgestimmt. Die Technik reicht von digitalen Tonpulten bis zu hochwertigen PA-Systemen.

Beschallungskonzepte werden exakt auf Raumgröße, Publikumsdichte und Veranstaltungsformat abgestimmt. Die Technik reicht von digitalen Tonpulten bis zu hochwertigen PA-Systemen. Bühnentechnik: Ob Indoor-Bühne, Open-Air-Bühne oder temporärer Aufbau – Orange VT liefert Traversen, Podeste, Überdachungen und Sicherheitstechnik nach Maß.

Ob Indoor-Bühne, Open-Air-Bühne oder temporärer Aufbau – Orange VT liefert Traversen, Podeste, Überdachungen und Sicherheitstechnik nach Maß. Videotechnik: Großbildprojektionen, Live-Übertragungen oder LED-Walls – visuelle Systeme werden integriert, skalierbar konzipiert und zuverlässig umgesetzt.

Eigene Infrastruktur und engagiertes Team

Seit 2009 arbeitet Orange Veranstaltungstechnik in einem eigenen Firmengebäude mit 550 Quadratmetern Fläche. Die Immobilie dient als Zentrale, Werkstatt und Lagerhalle zugleich. Diese räumliche Unabhängigkeit ermöglicht eine flexible Logistik und eine perfekte Vorbereitung auf jeden Eventeinsatz.

Das Team besteht aus sieben festen Mitarbeitenden, darunter ein Auszubildender. Die Projektleitung, Technikkoordination und Vor-Ort-Betreuung erfolgen durch festangestellte Fachkräfte mit langjähriger Branchenerfahrung. Ein unverzichtbares Hilfsmittel im Alltag ist der firmeneigene Gabelstapler – intern liebevoll als das „heiligste Werkzeug“ bezeichnet.

Highlights aus drei Jahrzehnten Eventtechnik

In 30 Jahren Firmengeschichte hat Orange VT eine Vielzahl anspruchsvoller Projekte begleitet. Dazu zählen unter anderem:

Sommerfestival Moosburg: Ausstattung eines Open-Air-Festivals mit ca. 1.000 Besuchern inklusive Stromversorgung, Traversentechnik und Lichtinszenierung.

Ausstattung eines Open-Air-Festivals mit ca. 1.000 Besuchern inklusive Stromversorgung, Traversentechnik und Lichtinszenierung. Oben Ohne Festival München: Betreuung der Nebenbühne mit professioneller Licht- und Tontechnik für ein Jugendfestival mit ca. 10.000 Besuchenden.

Betreuung der Nebenbühne mit professioneller Licht- und Tontechnik für ein Jugendfestival mit ca. 10.000 Besuchenden. KARE Messe Frankfurt, Köln & Paris: Umsetzung multimedialer Präsentationen auf 800 m² Ausstellungsfläche mit maßgeschneiderter Licht- und Videotechnik.

Diese Referenzprojekte verdeutlichen die Vielfalt und Skalierbarkeit der technischen Leistungen von Orange Veranstaltungstechnik. Der Fokus liegt stets auf individueller Planung, sicherer Umsetzung und einer ästhetisch sowie funktional überzeugenden Präsentation.

Zukunftsfähige Technologien im Fokus

Die Entwicklung in der Veranstaltungstechnik ist rasant. Orange VT investiert kontinuierlich in moderne Ausrüstung und innovative Lösungen. Die Umstellung von Halogen auf LED-Technik sowie der Einsatz digitaler Steuerungs- und Netzwerksysteme sind zentrale Bausteine der Unternehmensstrategie. Auch Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Energiesparende Technik, langlebige Materialien und effizienter Transport sind fester Bestandteil jedes Projektkonzepts.

Technische Weiterbildung und der Wissenstransfer im Team sorgen dafür, dass neue Entwicklungen schnell integriert und praxistauglich umgesetzt werden. Orange VT versteht sich als zukunftsorientierter Partner, der Innovation nicht nur begleitet, sondern aktiv vorantreibt.

Lokale Verbundenheit und persönliche Beratung

Trotz der professionellen Struktur und überregionalen Tätigkeit bleibt Orange VT seiner regionalen Verankerung treu. Die Nähe zu Kunden und Veranstaltern, kurze Wege und direkte Kommunikation zeichnen die Zusammenarbeit aus. Persönliche Beratung, transparente Angebote und individuelle Lösungen stehen im Zentrum jeder Projektphase – von der Anfrage bis zur Nachbetreuung.

Diese Philosophie schätzen auch viele langjährige Partner. Durch Vertrauen, technisches Know-how und eine flexible Herangehensweise entstehen nachhaltige Kundenbeziehungen, die über einzelne Veranstaltungen hinaus Bestand haben.

Fazit: 30 Jahre Orange VT – Erfahrung trifft Innovation

Mit dem 30-jährigen Firmenjubiläum blickt Orange Veranstaltungstechnik auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Projektarbeit zurück. Die Kombination aus Erfahrung, technischer Exzellenz und kontinuierlicher Weiterentwicklung macht das Unternehmen zu einem starken Partner für anspruchsvolle Events.

Ob Festival, Messe oder Firmenfeier – mit individuell abgestimmten Lösungen in Licht-, Ton-, Bühnen- und Videotechnik sorgt Orange VT für einen reibungslosen Ablauf und bleibende Eindrücke. Auch in Zukunft bleibt der Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt gerichtet.

Pressekontakt:

Orange Veranstaltungstechnik

Reinhard Lauterbach und Robert Beibl GbR

Gewerbepark Spörerau 6a

85368 Wang

Deutschland

Tel: +49 8709/94992-23

E-Mail: info@o-vt.de

Website: https://o-vt.de/

